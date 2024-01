TeleConductos sobre la normativa europea para edificios eficientes energéticamente

Uno de los principales desafíos que deben afrontar los países europeos es la eliminación de los "edificios vampiros energéticos", los cuales son responsables del 36 % de las emisiones de gases de efecto invernadero y del 40 % de la energía de este continente. En este contexto, se ha revisado la normativa de la Unión Europea para edificios eficientes energéticamente (EPBD), estableciendo la obligatoriedad de reducir las emisiones para 2030. No obstante, esta renovación requerirá de contratistas confiables y soluciones de calidad. Un ejemplo de ello es TeleConductos, empresa dedicada a la fabricación de conductos de fibra de vidrio para instalaciones de climatización.

Hacia un parque de edificios eficientes en Europa En un escenario en el que al menos el 75 % de los edificios europeos son energéticamente ineficientes y la tasa de renovación no supera el 1 % anual, los países miembros de la Unión Europea han alcanzado un acuerdo respecto a la Directiva sobre eficiencia energética de los edificios. De esta manera, se busca que para 2050 existan edificios eficientes, sin emisiones y totalmente descarbonizados, obligando a los Estados a incorporar nuevas normas en su legislación para cumplir con estos requisitos en determinadas fechas.

En este marco, la EPBD establece los porcentajes de ahorro energético nacional que deberán lograr los edificios residenciales y hacia dónde deben dirigirse las renovaciones, propiciando un mejoramiento de las condiciones de vida de millones de ciudadanos europeos. Del mismo modo, esta medida refuerza la resiliencia energética del continente, puesto que reduce la necesidad de importar energía para calefaccionar hogares en un 44 %, entre muchos otros beneficios.

Importancia de los proveedores en el proceso de renovación Para facilitar el proceso de renovación de edificios, la EPBD exige a los países que forman la Unión Europea la introducción de "ventanillas únicas" que proporcionen a los propietarios todo lo necesario para acelerar este tipo de iniciativas y eliminar los obstáculos financieros, técnicos y administrativos que pueden atentar contra su realización. Sin embargo, para lograr edificios eficientes no solo es necesario disponer de apoyo económico y experiencia técnica, sino también contar con el servicio de contratistas confiables y soluciones de calidad.

