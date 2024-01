Las ventajas de Scan and Buy, un software diseñado para minimarkets inteligentes

Los supermercados y minimarkets inteligentes generan cada vez un mayor impacto en la sociedad, ya que constituyen una nueva manera mucho más rápida, segura, práctica y sencilla de realizar las compras del día a día.

Para potenciar este avance se ha creado Scan and Buy, un software diseñado específicamente para minimarkets inteligentes de autoservicio que, por sus características, permite la realización de compras ágiles y modernas. Todo esto con la ayuda y colaboración de empresas importantes como Apple, Google, Intel, Python y AWS.

Con este software, no solamente se busca beneficiar a los negocios, sino también mejorar y optimizar la manera en la que los clientes realizan sus compras.

Un software diseñado para minimarkets y supermercados inteligentes Cuando se habla de minimarkets inteligentes, se hace referencia fundamentalmente a todos aquellos establecimientos dedicados y enfocados a ofrecer a sus clientes una experiencia smart. La intención es optimizar al máximo el tiempo del negocio y especialmente del consumidor, permitiéndole hacer sus compras de manera rápida, cómoda, segura, sin esperas y todo mediante una app. Al mismo tiempo, logra que el negocio en concreto sea mucho más práctico, sostenible y productivo. Con Scan and Buy, es posible la administración de minimarkets inteligentes en cualquier tipo de negocio, ofreciendo una solución innovadora, efectiva y moderna. Ahora bien, esta firma también ofrece la posibilidad a cualquier persona que lo desee de abrir su franquicia de la marca, lo que le dará acceso a soluciones mucho más exclusivas. Con estas franquicias y, gracias al software de Scan and Buy, los propietarios podrán abrir sus tiendas incluso en las noches, apoyándose en un sistema de videovigilancia gestionado por una inteligencia artificial. Todo esto se traduce en un negocio más productivo y clientes más satisfechos con el servicio y con la experiencia de comprar en dicho negocio.

Una app para la compra autónoma Scan and Buy también tiene otra ventaja interesante y es que permite la administración de su app por medio de un cajero, así como la realización de compras de manera autónoma. A este sistema de cajero y de compra inteligente se le conoce como sistema híbrido. Actualmente, este ya está disponible para todos los minimarkets y supermercados smart de toda España. Además, la automatización que ofrece Scan and Buy garantiza una serie de ventajas, pero entre las principales se encuentra la optimización del tiempo, tanto para el negocio como para el cliente.

El poder gestionar la compra-venta en un negocio inteligente de manera más rápida y la posibilidad de comprar en una tienda sin tener que hacer fila, esperar mucho tiempo y de una manera más cómoda y segura, es lo que convierte a este software en la herramienta ideal para potenciar un negocio inteligente y mejorar al máximo la experiencia de usuario, tan importante para cualquier empresa.