Quienes quieren vender su piso pueden contar con el servicio integral de NOOW Classic Team

Cuando se trata de llevar a cabo un negocio en el mercado inmobiliario, la venta de una propiedad no es simplemente una transacción, sino un proceso que demanda pericia y comprensión profunda. La Comunidad de Madrid, atravesada por una alta oferta de propiedades y una demanda diversa, exige un conocimiento profesional al abordar operaciones inmobiliarias.

Por eso, la clave para vender un piso en Madrid reside en contar con el asesoramiento y el respaldo de un asesor inmobiliario cualificado y experimentado en la zona y sus particularidades. La agencia inmobiliaria NOOW | Classic Team, a cargo de su manager Adelina Mª Oancea, ha llevado al siguiente nivel su propuesta de soluciones inmobiliarias, combinando su experiencia profesional con tecnología innovadora y personalizada al servicio de quienes abordan la venta de sus pisos en Madrid.

2024, ¿qué pasar con el precio de la vivienda? La Comunidad de Madrid ha vivido un 2023 de caídas de ventas y subidas del precio de la vivienda en alquiler. Las previsiones apuntan a que esta tendencia del merado se mantendrá durante este 2024.

Con una inflación persistente, altas tasas de interés y un entorno geopolítico global turbulento causado por conflictos, las guerras internacionales, Madrid experimentará una reducción de operaciones de venta que oscilarán en torno al 8 % y 15 %.

Las instituciones bancarias están ofreciendo hipotecas por el 80 % o menos del valor de la vivienda, lo que no es suficiente para la mayoría de los compradores potenciales, y el poder adquisitivo de la demanda ha sufrido un descenso significativo.

"Es raro encontrar anuncios públicos en el mercado inmobiliario que anuncien grandes descuentos", como afirma Adelina Mª Oancea, asesora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector.

"A pesar de ello, todavía hay ocasiones para aprovechar descuentos, aunque no sean visibles. Los precios se pueden clasificar en dos grupos en función de su descuento, los visibles en los portales inmobiliarios y los invisibles, que ofrecen una contraoferta al propietario que acepta la rebaja. La mayoría de las reducciones oficiales son insignificantes cuando son visibles, lo que lleva a creer que los precios no están experimentando caídas significativas. Aunque los descuentos ocultos no son visibles a simple vista, suelen ser mucho mayores del 10 %. Con la combinación del aumento de las tasas de interés inflacionarias, las barreras a la emisión de hipotecas y el riesgo de recesión en la eurozona, los compradores se han visto disuadidos de comprar viviendas".

La disminución de la actividad en el mercado inevitablemente se reflejará en un ajuste de precios de la vivienda. Para este 2024, se presenciará una relajación en los precios, ya que la demanda adoptará un comportamiento menos agresivo. En consecuencia, los vendedores se verán obligados a reducir los precios para estimular la participación de esta demanda y, por ende, fomentar las transacciones de venta.

En resumen, el año 2024 se vislumbra como un periodo en el que los precios experimentarán una tendencia a la baja, aunque de manera dispar.

La disparidad se manifestará en la variación de comportamiento entre la vivienda nueva y la de segunda mano. No resultará sorprendente observar que los precios de la vivienda nueva continúan su trayectoria ascendente, dado el limitado inventario disponible. No obstante, el aumento de los precios de las viviendas nuevas estará condicionado por diversos factores, como el endurecimiento de los préstamos y el incremento en los costos de construcción, que han registrado un aumento del 25 %. A su vez, obstáculos persistentes como la escasez de suelo, la burocracia lenta y la carencia de mano de obra complicarán la expansión del parque de viviendas.

¿Pensando en la venta de una propiedad en Madrid? Teniendo en cuenta que, actualmente, los compradores de propiedades se encuentran con numerosas ofertas y alternativas convenientes, quienes buscan diferenciarse para posicionar su propiedad como atractiva deben encontrar un camino diferente al convencional.

Las opciones para vender una propiedad son numerosas, pero no muchas son exitosas en el corto plazo. La clave está en optar por un servicio y asesoramiento exclusivo de venta, que no solo ofrezca asesoramiento de calidad y completamente personalizado, sino que también implemente herramientas tecnológicas abocadas en profundidad a la consecución de transacciones inmobiliarias.

Uno de los pasos más importantes del proceso de venta es definir el valor de la vivienda. Una tasación adecuada puede acelerar la venta hasta en un 40 %. Los expertos, además, añaden otro dato: una vivienda bien tasada se suele vender por un precio hasta un 10 % más elevado.

Existe una estrecha relación entre el precio al que se publica la vivienda y su tiempo medio de venta. Esto se debe, simplemente, a que si el precio es adecuado, despertará el interés de los compradores potenciales. Si, por el contrario, es demasiado alto, lo pasarán por alto y el inmueble seguirá en el mercado durante meses esperando un comprador.

Reconociendo la importancia de estos elementos en el proceso de venta de viviendas, NOOW Real Estate ha concebido un conjunto exclusivo e innovador de soluciones que simplifican venta de propiedades en Madrid, ofreciendo un asesoramiento y servicio integral al propietario que busca vender su vivienda. En este sentido, NOOW ha desarrollado una fórmula única que combina el conocimiento del asesor inmobiliario con tecnología avanzada, potenciando la comercialización de propiedades y estableciendo un nuevo estándar en el mercado inmobiliario de Madrid y España.

Además de estos servicios, proporcionan servicios adicionales, como asesoría legal para abordar herencias o propiedades con registros incorrectos, y asesoramiento financiero para obtener hipotecas en las mejores condiciones del mercado, facilitando así el proceso de compra para el adquiriente.

Los servicios para la venta de pisos de NOOW | Classic Team Integrando avanzadas herramientas de inteligencia artificial y aprovechando el big data, Adelina Mª Oancea presenta una propuesta única que eleva su expertise profesional. Aquellos que buscan vender una propiedad pueden acceder directamente al sitio web y en menos de un minuto obtendrá una tasación gratuita del valor de su inmueble. NOOW cuenta con un sistema de valoración en línea impulsado por algoritmos y una extensa base de datos, permitiendo a los propietarios conocer el valor de su propiedad en pocos pasos.

A su vez, en NOOW | Classic Team, también encontrarán una oferta integral de servicios que abarcan todo el proceso de venta de inmuebles, desde la búsqueda de clientes hasta el servicio posventa. El respaldo comienza según las necesidades del cliente, siguiendo con un detallado estudio de mercado y se extiende a una estrategia de marketing y comercialización colaborativa y eficiente. A través de un seguimiento constante, filtros de compradores y asesoramiento jurídico, Adelina Mª Oancea se convierte en una aliada en cada etapa, asegurando una venta exitosa a corto plazo.