Toda una vida con la recarga y retimbre de extintores de CO2, polvo ABC y agua, por Gasos Felmar

En solo cuestión de segundos, el fuego es capaz de causar grandes estragos a una estructura y a cualquier cosa que se interponga en su camino, lo que puede constar no solo grandes pérdidas materiales, sino también humanas. De allí la importancia de tomar siempre las precauciones necesarias para evitar y/o controlar un incendio y no hay ninguna más básica que contar con un extintor cargado y listo para usar. Gasos Felmar es una compañía que lleva más de 15 años con la comercialización, recarga y retimbre de extintores, sobre todo en el área de Cataluña, con el fin de proporcionar seguridad y confianza a las empresas del sector.

Recarga y retimbre de extintores en Cataluña Nunca se sabe cuándo puede provocarse un incendio en la oficina, la vivienda, el lugar de trabajo, etc. Es por eso que tener extintores al día y listos para utilizarse en estos casos de emergencia puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Gasos Felmar tiene una amplia trayectoria en el mercado dedicándose a la recarga y retimbre de estos dispositivos de seguridad contra el fuego. Ya sea que se trate de extintores de CO₂, polvo ABC o agua, en esta empresa las empresas contraincendios pueden recargarlos a través de un servicio cercano y altamente profesional. De hecho, esta empresa ha logrado destacarse en su sector por su gran compromiso con la calidad. Su enfoque siempre está en la satisfacción del cliente y en dar una respuesta fiel a las condiciones y cumplimiento de sus requisitos. Además, siempre son rigurosos respecto de las normas, condiciones y conveniencias que afecten al producto. El resultado es una contribución a espacios seguros contra el fuego y al cumplimiento de las normativas respectivas a ello.

Aportando valor añadido a sus clientes Según la normativa vigente, cada 5 años se deben realizar los procedimientos de inspección y ensayo de los extintores. Todo esto con el fin de asegurar su perfecto funcionamiento, y el cumplimiento adecuado de los protocolos de seguridad en caso de incendio. En Gasos Felmar se recargan estos extintores mediante criterios de máximo control de calidad. Con ello, no solo se garantiza seguridad a sus clientes, sino que además les aporta un valor añadido, entregando junto con esto cada mes, las actas de industrias acreditadas por el organismo competente.

Por último, hay que mencionar que dentro de la gama de servicios de esta empresa en lo que a extintores se refiere, también ofrecen servicios de recarga de extintores de CO₂, polvo ABC y agua para cursos de formación. En su sitio web se puede encontrar mucha más información al respecto.