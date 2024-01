Planificación del calendario laboral de 2024 con las recomendaciones de HRLOG

Planificar vacaciones en una empresa es un trabajo que puede representar cierta dificultad para los responsables de recursos humanos, ya que mediar con los tiempos de todos los trabajadores, delegar las funciones durante la ausencia del empleado y gestionar el calendario de inicio y fin, puede hacer complejo un trabajo que no tendría por qué significar un dolor de cabeza.

Es por esto que la compañía de soluciones para la gestión del talento humano HRLOG, se propuso explicar algunas de las claves para tener una buena planificación del calendario laboral 2024, en especial, cuando esta es considerada como un imperativo legal.

Claves para optimizar la planificación de vacaciones Tal vez, uno de los errores más comunes a la hora de planificar vacaciones es no comunicar de forma clara y masiva el procedimiento para solicitar los descansos a los que los trabajadores tienen derecho después de un tiempo de trabajar con la compañía.

La política de vacaciones de cualquier empresa debe ser clara y de dominio de todos los empleados, por lo que es necesario que el personal de recursos humanos comunique al trabajador cuáles son las características de esta política desde el primer día que comienzan a trabajar, si no lo hacen desde la firma del contrato. Esto implica dar a conocer el procedimiento para solicitar las vacaciones y sus cronogramas de revisión y aprobación.

En la actualidad, existen tres épocas del año en las que mayoritariamente se solicitan las vacaciones: Semana Santa, Navidad y verano. Cada uno de estos períodos tiene días festivos que deben tenerse en cuenta en el momento de planificar su descanso, ya que esto modifica el calendario y el número de días hábiles que abarcan el periodo de descanso. Es importante que el personal repase los festivos nacionales, autonómicos y locales, de tal manera que las vacaciones se organicen de manera justa y efectiva, beneficiando al trabajador y sin afectar a la empresa.

Gestión efectiva de las ausencias Lo anterior implica planificar vacaciones de forma global y no de manera individual. Esto permite acceder a un panorama amplio sobre la disponibilidad de personal en la empresa, lo que ayuda a tomar las medidas y decisiones necesarias, sin tener que interrumpir las vacaciones de las personas.

Para gestionar de forma efectiva los descansos y ausencias de los trabajadores, HRLOG ha diseñado una solución tecnológica que facilita la gestión de vacaciones, teniendo en cuenta estas y otras claves necesarias para elaborar un cronograma de ausencias que no afecte a la compañía.

Este sistema ayuda a reducir el tiempo utilizado en planificar vacaciones, mientras que le ofrece a los trabajadores una herramienta sencilla e intuitiva para solicitar sus descansos. La solución también permite agilizar las aprobaciones, minimizando los errores humanos, ya que tiene en cuenta las funciones y necesidades de la dependencia previamente.

Con este software, HRLOG asegura que las empresas accedan a una gestión eficiente de las vacaciones de sus empleados, teniendo en cuenta las necesidades de las personas y los requerimientos de la empresa.