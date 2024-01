'Con Arte desde Cuba', la nueva exposición colectiva de GCO Spain presentada en el casino militar de Sevilla este 2024

La agencia de gestión cultural y galería de arte, GCO Spain, inicia el año 2024 por la puerta grande presentando un evento en el casino militar de Sevilla.

En este caso en concreto, se trata de una exposición colectiva de arte cubano contemporáneo, titulada “Con Arte desde Cuba”.

La exposición se inaugura el día 20 de enero del año 2024 y será presentada por la periodista e influencer española Victoria Talero a dúo con el director de GCO Spain el compositor Aaron Henriques.

“Con Arte desde Cuba” se podrá visitar gratuitamente desde el día 20 al día 30 de enero del año 2024 en el casino militar de Sevilla. En dicha exposición, participan una gran variedad de talentosos artistas cubanos como el fotógrafo Yandy Santana y la fotógrafa Yainyt Alcazar los pintores Andy W. Duarte, Jorge Valdes, Jose Cabrera, Luis Vladimir, Reinaldo Camejo, Rey Torres y Tania Benitez del Risco.

Además, esta exposición artística es una oportunidad única para descubrir artistas cubanos contemporáneos de gran talento, que por distintos motivos les resulta muy complicado poder presentar su arte al público español y europeo.

En boca del director de GCO Spain, el afán de la agencia por promocionar el arte cubano se debe fundamentalmente a dos motivos, el primero al gran talento que desprenden y en segundo lugar por las raíces inequívocamente españolas que se desprenden de los mismos.

Cabe recordar que Cuba, al igual que México, fueron provincias españolas.

Tanto el director Aaron Henriques como la curadora de GCO Spain Aida Briones agradecen muchísimo al casino militar y a su director Don Miguel Ángel López de Lerma Calderón la oportunidad prestada.

También agradecen a la artista plástica Estrella Sayago Gómez su inestimable ayuda y visión artística para llevar dicha exposición a buen puerto y, por supuesto, en tercer lugar y no por ello menos importante, agradecen encarecidamente la ayuda prestada por Don Carlos Alberto González Pompas, responsable en la gestión de la exposición.

Entre los artistas cubanos que se descubrirán hay pintores y fotógrafos de diferentes estilos, que seguro no dejarán indiferente a nadie.

La agencia de gestión cultural y galería de arte GCO Spain se esfuerza desde hace varios años para poder dar visibilidad y difusión al arte cubano, dejando de lado cualquier otro tema que no sea artístico.

GCO Spain dispone del podcast GCO Spain, donde reúne entrevistas realizadas a los artistas que participan en dicha exposición y que se pueden escuchar o descargar desde la plataforma IVoox, Instagram y la propia web de la agencia, donde encontrarán la programación de eventos culturales para 2024.

Los amantes del arte y artistas en general encontrarán en la agencia GCO Spain un gran aliado a la hora de descubrir nuevos artistas y dar a conocer obras de arte inéditas de gran valor artístico.