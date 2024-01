Visitadores/as farmacéuticos y enfermeros/as, los profesionales esenciales mejor retribuidos de los sectores Life Sciences & Healthcare en 2024

Adecco analiza las remuneraciones de los sectores Healthcare y Life Sciences en España, centrándose en posiciones esenciales cuya banda salarial se sitúa por debajo de los 40.000 euros de media, así como su situación actual y previsiones de futuro Hoy se presenta la tercera edición de la Guía Salarial Adecco Life Sciences & Healthcare, un completo análisis de las remuneraciones en España para los sectores sanitario y farma en 2024, centrándose en posiciones esenciales cuya banda salarial se sitúa por debajo de los 40.000 euros brutos anuales de media.

Situación actual del sector: sigue creciendo la demanda de perfiles

Si 2023 fue un buen año en cuanto a empleo para el sector Life Sciences, 2024 mantendrá previsiblemente la tendencia. Varios factores explican las razones por las que los perfiles sanitarios y farmacéuticos seguirán teniendo una alta demanda en el mercado de trabajo.

Por ejemplo, el envejecimiento de la población. La población está envejeciendo, lo que aumenta la demanda de servicios de atención médica. Las personas mayores tienden a requerir más atención médica y cuidados a largo plazo. Además, esto implica una mayor necesidad de tratamientos para enfermedades crónicas y relacionadas con la edad, lo que aumenta la demanda de productos farmacéuticos.

Otra razón se encuentra en el mayor énfasis que se está poniendo en la salud preventiva y en la salud mental. Se ha observado un cambio hacia la prevención de enfermedades y la promoción de la salud en lugar de solo el tratamiento de enfermedades existentes. Esto ha llevado a un aumento en la demanda de profesionales de la salud que se especializan en medicina preventiva, nutrición, ejercicio y salud pública. Asimismo, hay una creciente conciencia sobre la importancia de la salud mental por lo que se prevé un aumento en la demanda de fármacos y tratamientos relacionados con ella, así como personal médico relacionado con esta área.

Tampoco hay que perder de vista los avances tecnológicos. La tecnología está desempeñando un papel cada vez más importante en la atención médica y en la innovación en la industria farmacéutica, lo que ha generado una mayor demanda de profesionales de la salud con habilidades en tecnología de la salud, telemedicina, análisis de datos y biotecnología.

Igual sucede con la investigación y desarrollo: se espera un crecimiento continuo en la inversión en investigación y desarrollo de nuevas terapias, medicamentos y tecnologías médicas, lo que generará una demanda de científicos, investigadores y desarrolladores en el sector.

Otra razón está en las recientes crisis sanitarias y preparación para pandemias. La pandemia de COVID-19 destacó la importancia de la preparación para crisis sanitarias y ha aumentado la demanda de profesionales de la salud en áreas como epidemiología, salud pública y gestión de emergencias médicas, así como la importancia de la investigación médica, las vacunas, los tratamientos y preparación para emergencias de salud pública, generando una mayor demanda de talento en el campo de la salud.

No se puede olvidar aquí la escasez de personal médico. La escasez de médicos/as y enfermeros/as es un problema persistente que contribuye a la alta demanda de profesionales de la salud. Esto incluye especialistas en áreas como oncología, cuidados intensivos y salud mental.

Además, existe una creciente tendencia en prestar una atención médica centrada en el paciente, lo que ha aumentado la demanda de profesionales de la salud que pueden ofrecer un enfoque más personalizado y compasivo en la atención.

Y, por último, no se puede olvidar la importancia de la regulación y el cumplimiento normativo. El continuo aumento de regulaciones y estándares en la industria farmacéutica requiere profesionales especializados en cumplimiento normativo y aseguramiento de la calidad.

Estas tendencias sugieren que la demanda de profesionales de la salud seguirá siendo sólida en el futuro. Los/as profesionales de la salud que estén dispuestos a adaptarse a las nuevas tecnologías, abogar por la prevención y mantenerse actualizados con las últimas tendencias tendrán buenas perspectivas laborales en el sector.

Retos de los profesionales de la salud

Los profesionales del sector sanitario se enfrentan una serie de retos en el desempeño de sus funciones, que pueden variar según su especialidad, ubicación y entorno de trabajo. Algunos de los retos comunes que enfrentan incluyen:

Carga de trabajo y horarios demandantes. Los profesionales de la salud a menudo enfrentan largas jornadas laborales y una carga de trabajo intensa, lo que puede llevar a la fatiga y al agotamiento.

Los profesionales de la salud a menudo enfrentan largas jornadas laborales y una carga de trabajo intensa, lo que puede llevar a la fatiga y al agotamiento. Escasez de personal. La falta de personal en muchos entornos de atención médica puede aumentar la carga de trabajo y el estrés para los profesionales de la salud existentes.

La falta de personal en muchos entornos de atención médica puede aumentar la carga de trabajo y el estrés para los profesionales de la salud existentes. Responsabilidad y toma de decisiones difíciles. Los médicos/as y enfermeros/as a menudo tienen que tomar decisiones cruciales y difíciles que pueden tener un impacto significativo en la vida de los pacientes. Esto puede ser emocionalmente desafiante.

Los médicos/as y enfermeros/as a menudo tienen que tomar decisiones cruciales y difíciles que pueden tener un impacto significativo en la vida de los pacientes. Esto puede ser emocionalmente desafiante. Exposición a enfermedades contagiosas. En particular, durante pandemias y brotes de enfermedades infecciosas, los profesionales de la salud enfrentan un mayor riesgo de exposición a patógenos y pueden experimentar preocupaciones por su propia salud y seguridad.

En particular, durante pandemias y brotes de enfermedades infecciosas, los profesionales de la salud enfrentan un mayor riesgo de exposición a patógenos y pueden experimentar preocupaciones por su propia salud y seguridad. Papel en la comunicación con los pacientes. La comunicación efectiva con los pacientes y sus familias es esencial.

La comunicación efectiva con los pacientes y sus familias es esencial. Avances tecnológicos y actualización constante. Los avances tecnológicos en la atención médica requieren que los profesionales de la salud se mantengan al día con nuevas herramientas y sistemas, lo que puede ser un desafío en un campo que ya es exigente de por sí.

Los avances tecnológicos en la atención médica requieren que los profesionales de la salud se mantengan al día con nuevas herramientas y sistemas, lo que puede ser un desafío en un campo que ya es exigente de por sí. Regulaciones y carga administrativa. Los profesionales de la salud a menudo deben cumplir con una serie de regulaciones y enfrentar una carga administrativa significativa, lo que puede consumir tiempo y recursos.

Los profesionales de la salud a menudo deben cumplir con una serie de regulaciones y enfrentar una carga administrativa significativa, lo que puede consumir tiempo y recursos. Estrés emocional y traumas. Los trabajadores del sector pueden experimentar un alto nivel de estrés emocional debido a la naturaleza de su trabajo, especialmente en áreas como la medicina de emergencia, la oncología y la salud mental.

Los trabajadores del sector pueden experimentar un alto nivel de estrés emocional debido a la naturaleza de su trabajo, especialmente en áreas como la medicina de emergencia, la oncología y la salud mental. Desigualdades en la atención médica. En algunas regiones, los profesionales de la salud pueden enfrentar desafíos relacionados con la atención médica desigual y las disparidades en la calidad de la atención.

En algunas regiones, los profesionales de la salud pueden enfrentar desafíos relacionados con la atención médica desigual y las disparidades en la calidad de la atención. Equilibrio entre vida laboral y personal. Mantener un equilibrio entre la vida laboral y personal puede ser complicado en el sector sanitario debido a las demandas del trabajo y la necesidad de estar disponible en horarios irregulares. A pesar de estos retos, los profesionales del sector sanitario a menudo encuentran su trabajo gratificante y significativo debido a la capacidad de hacer una diferencia en la salud y el bienestar de los pacientes. Sin embargo, es importante abordar estos desafíos y proporcionar apoyo y recursos adecuados para garantizar el bienestar y la salud mental de los profesionales de la salud.

Los perfiles clave del sector y sus salarios

Adecco Life Sciences & Healthcare presenta los perfiles clave (posiciones esenciales) del sector, cuyas remuneraciones se encuentran por debajo de los 40.000 euros brutos anuales de media.

Visitador/a farmacéutico

Este perfil es el mejor retribuido de todos los analizados para el sector, con un sueldo que en regiones como el País Vasco o Castilla-La Mancha puede estar en 40.000 euros brutos anuales, pero que en otras autonomías como la Comunidad de Madrid puede alcanzar los 60.000 euros.

Este perfil es el responsable de promover productos farmacéuticos en consultorios médicos, hospitales y farmacias. Requiere habilidades en comunicación, conocimiento detallado de productos, capacidad para establecer relaciones y adaptarse a regulaciones sanitarias. El rol implica también el seguimiento ético y legal en la promoción de productos.

Enfermero/a

La banda salarial de este perfil, uno de los más demandados en el sector, puede ir desde los 30.000 euros brutos anuales en autonomías como Andalucía, Cataluña o la Región de Murcia, y llegar a alcanzar los 37.000 euros en regiones como Madrid.

Los/as profesionales que optan por la Enfermería son responsables de proveer cuidados de salud, administrar tratamientos, colaborar con el equipo médico y educar a pacientes y familias. Se le demandan habilidades técnicas, empatía y compromiso con el bienestar del paciente.

Psicólogo/a

El salario de un Psicólogo/a en nuestro país puede ir desde los 27.000 euros anuales de la Comunidad Valenciana o los 28.000 euros de Asturias y Galicia, hasta los 34.000 euros brutos al año que percibe de media un profesional en la Comunidad de Madrid.

Estos/as profesionales están centrados en comprender y ayudar a las personas a superar desafíos emocionales, mentales y conductuales. Implica evaluar, diagnosticar y tratar problemas psicológicos, así como proporcionar terapia y apoyo emocional. Requiere habilidades en escucha activa, empatía, análisis, ética profesional y capacidad para establecer relaciones de confianza con los pacientes.

Nutricionista

Estos/as profesionales se mueven en una horquilla salarial que parte de 22.000 euros anuales brutos en zonas como la Región de Murcia hasta los 30.000 euros de Cataluña o la Comunidad de Madrid.

Los/as Nutricionistas son los encargados de promover la salud a través de la alimentación. Implica evaluar, diseñar y supervisar planes nutricionales personalizados para individuos o grupos. Requiere conocimientos en nutrición, habilidades de comunicación, empatía, capacidad para trabajar con diferentes grupos de personas y promover cambios en los hábitos alimenticios para mejorar la salud y el bienestar.

Técnico/a de I+D

La banda salarial para las posiciones más senior parte de los 26.000 euros brutos al año que perciben estos profesionales en regiones como Castilla-La Mancha hasta los 30.000 que cobran en autonomías como el País Vasco, Andalucía, la Comunidad Valenciana o Castilla y León.

Con foco en la innovación y mejora de productos, procesos o servicios, este/a profesional requiere habilidades en investigación, análisis de datos, resolución de problemas y conocimientos técnicos especializados. Son expertos/as en experimentación, diseño de prototipos y uso de metodologías ágiles. Trabajo en equipo, comunicación efectiva y actualización constante son claves para el éxito en esta área.

Técnico/a de laboratorio

Su salario medio en regiones como Aragón puede estar sobre 23.000 euros anuales y alcanzar en Andalucía, Cataluña o el País Vasco los 30.000 euros en las posiciones de más experiencia.

Este perfil implica habilidades específicas para trabajar en entornos de laboratorio. Incluye destrezas en técnicas de análisis químico, biológico o físico, manejo de instrumentos y equipos especializados, interpretación de resultados, mantenimiento de registros precisos y cumplimiento de normativas de seguridad y calidad. Además, se requiere capacidad para seguir protocolos, realizar experimentos, resolver problemas y trabajar en equipo de manera efectiva.

Customer Service

La horquilla salarial de estos/as profesionales puede ir de los 24.000-25.000 euros anuales que perciben en Castilla-La Mancha o la Región de Murcia a los 30.000 euros de regiones como la Comunidad de Madrid, Cataluña, el País Vasco o Andalucía, donde además están muy demandados.

El perfil de Customer Service implica atender las necesidades y consultas de los clientes. Requiere habilidades en comunicación efectiva, empatía, resolución de problemas y manejo de herramientas tecnológicas. Además, implica la capacidad para trabajar en equipo y mantener un alto estándar de satisfacción del cliente.

Operario/a de acondicionamiento primario y secundario

En las posiciones de más experiencia parte de un salario medio de 22.000 euros al año en diferentes autonomías (Cataluña, el País Vasco, Andalucía, Aragón o Castilla-La Mancha) y alcanza los 25.000 en Castilla y León e incluso 26.000 euros anuales en la Comunidad de Madrid.

El perfil de Operario/a de acondicionamiento se encarga de empaquetar, etiquetar y asegurar la calidad de los productos. Es un/a profesional que requiere habilidades en manejo de maquinaria, seguimiento de procedimientos, control de calidad y trabajo en equipo.

Operario/a de granulado, mezclado y compresión

La retribución media va de los 22.000 euros en Castilla-La Mancha a 26.000 euros brutos anuales en Andalucía, la Comunidad Autónoma Vasca, Cataluña y la Comunidad de Madrid.

Esta figura tiene la responsabilidad de manejar equipos para la preparación de materiales, mezclar y comprimir productos farmacéuticos u otros. Requiere habilidades técnicas en el uso de maquinaria especializada, seguimiento de procedimientos, control de calidad y capacidad para trabajar en equipo.

Auxiliar de geriatría

Su retribución puede ir desde 18.000 – 19.000 euros al año en Castilla-La Mancha y Madrid a 24.000 euros en autonomías como Castilla y León, Cataluña o Andalucía.

Es la persona responsable de brindar cuidados y asistencia a personas mayores. Incluye ayudar con actividades cotidianas como higiene personal, movilidad, alimentación y administración de medicamentos. Requiere empatía, paciencia, habilidades de comunicación y capacidad para trabajar con personas mayores de manera comprensiva y respetuosa.

Recordamos que la Guía Salarial Adecco analiza posiciones esenciales cuya banda salarial se sitúa por debajo de los 40.000 euros brutos anuales de media.