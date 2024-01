Aparca2 ofrece un completo servicio de alquiler de trasteros

Es común que muchas personas, por una u otra razón, terminen con una gran cantidad de pertenencias en casa que reducen el espacio habitable. Para quienes no se quieren deshacer de estos objetos, pero tampoco cuentan con espacio suficiente para almacenarlos en casa, una buena opción es el alquiler de trasteros.

Esta alternativa permite contar con un espacio seguro y amplio donde guardarlos, a la vez que se gana amplitud en la vivienda. La empresa Aparca2, en Alicante, es especialista en este servicio, con trasteros de diferentes tamaños para suplir cualquier necesidad.

Alquiler de trasteros en Alicante Ubicada en el Km. 1 de la Ctra. de Dolores, junto a la Ronda Sur de Elche, se encuentra la empresa Aparca2. Esta compañía no solamente ofrece una amplia variedad de servicios que incluyen el aparcamiento para autocaravanas, sino que también cuenta con una gran cantidad de trasteros para el alquiler. Esta opción está enfocada en todas esas personas que necesitan espacio extra para el almacenamiento de sus pertenencias, objetos de valor, etc. en un lugar completamente acondicionado, seguro y adaptado para este fin.

Los especialistas cuentan con trasteros de diferentes tamaños, que van desde 1,5 m² hasta más de 50 m²; hay suficiente variedad como para ajustarse a las necesidades de almacenamiento de cualquier cliente. Sumado a esto, buscando la máxima comodidad para sus clientes, han facilitado el acceso a las instalaciones reservando el área de la puerta principal para que aparquen únicamente estos usuarios.

Ventajas del alquiler de trasteros de Aparca2 Además de los elementos mencionados, una de las principales ventajas del servicio de alquiler de trasteros de esta compañía es que es sin permanencia y sin fianza. De esta manera, el cliente podrá disponer del espacio que necesite durante el tiempo que necesite, sin tener que pagar de más. Por otro lado, el área de los trasteros cuenta con videovigilancia las 24 horas y control de acceso, además de estar disponible todos los días a cualquier hora. También hay que mencionar que el servicio incluye seguro de responsabilidad civil, asistencia especializada en el transporte de mercancía y puertas con cerradura y candado.

En conclusión, esta es una excelente solución para almacenar los objetos que no se utilizan en el día a día y liberar espacio en la vivienda. El servicio de alquiler de trasteros que ofrece Aparca2 representa una opción sumamente efectiva, económica y completamente segura para guardar todas estas cosas durante el tiempo que sea necesario.