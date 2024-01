Tratar las migrañas con los expertos del Instituto de Medicina Integrativa Dres. Dallarés & Villar

¿Qué son las migrañas? Las migrañas son un tipo de dolor de cabeza recurrente de intensidad y frecuencia variables, pero que cuando se presentan, son por lo general, invalidantes. Varían también en su localización y características, aunque la presentación más clásica es la que afecta a un lado de la cabeza y es pulsátil.

A menudo, este cuadro está acompañado de otros síntomas como náuseas, vómitos, debilidad y sensibilidad tanto a la luz como a los ruidos.

¿Quiénes tienen más posibilidades de sufrir migrañas? Estos cuadros afectan a alrededor del 14 % de la población. Si bien se pueden dar en cualquier persona, resultan más frecuentes en mujeres y en personas con antecedentes familiares de esta patología, ya que según indican distintas investigaciones, hay personas que están predispuestas genéticamente a este problema. También hay factores desencadenantes como estrés, ansiedad, cambios hormonales y el consumo de determinados alimentos.

En el caso de las mujeres, es frecuente que se presente en la fase perimenstrual o premenstrual junto con otros síntomas como antojos de comida, cambios de humor y retención de líquidos. Algunos pacientes experimentan una fase llamada aura, en la que se presentan algunos fenómenos neurológicos como hormigueo en la cara o en un brazo o si son visuales, viendo luces intermitentes, brillantes o zigzagueantes. Esto puede ser antes o durante el dolor de cabeza.

¿Cómo se tratan las migrañas? El tratamiento convencional utiliza distintos tipos de fármacos unos dirigidos al tratamiento de las crisis y otros como preventivos.

En el primer caso, se utilizan analgésicos, antiinflamatorios, derivados de la ergotamina, triptanes, algún antihipertensivo e incluso antiepilépticos.

El tratamiento preventivo está basado en el uso de fármacos como los betabloqueantes, calcioantagonistas, neuromoduladores, antidepresivos, y las infiltraciones de toxina botulínica.

El último aporte terapéutico se basa en el uso de anticuerpos monoclonales contra el péptido regulador del gen de la calcitonina (CGRP), una substancia que interviene en la transmisión del dolor y que queda así bloqueada. Estos tratamientos se aplican en el ámbito hospitalario vía subcutánea o endovenosa cada mes o tres meses. Pero, entonces, ¿por qué no se curan las migrañas con los tratamientos convencionales?

Efectivamente, a pesar de las mejoras que puedan suponer los avances farmacológicos descritos, la triste realidad es que esos medicamentos “no curan” y el paciente sigue condenado a medicarse de por vida con lo que ello supone de riesgos para su salud, debido a los efectos adversos de los medicamentos y de sobrecarga y aumento de costes del sistema sanitario.

En realidad, es un fallo de concepto. Luchar contra la migraña, sin tener en cuenta la totalidad de la persona que la padece y por muy sofisticados que sean los medicamentos utilizados, está condenado al fracaso. Es como querer arreglar una bombilla que se funde sin tener en cuenta el circuito eléctrico que se sobrecalienta.

Es decir, si se quiere curar, hay que considerar la migraña como la expresión de una alteración general del organismo (por eso se presenta una y otra vez) y enfocarse en restaurar el buen funcionamiento del mismo para que la cabeza deje de doler.

