Blumed, el láser azul para una piel perfecta

Tratamiento láser para eliminar manchas benignas e imperfecciones de la piel Blumed es un revolucionario equipo láser diseñado para eliminar manchas benignas e imperfecciones en la piel de manera efectiva y segura.

Con su tecnología avanzada y características únicas, Blumed de la empresa Aesthemed ofrece numerosas ventajas y beneficios para satisfacer las necesidades de sus pacientes.

Cabezal de zoom ajustable El equipo Blumed está equipado con un cabezal zoom que permite ajustar el tamaño del spot en función de la lesión a tratar. Garantizando una precisión excepcional al dirigir el láser directamente sobre la zona objetivo, maximizando los resultados y minimizando el daño en tejidos circundantes.

Transmisión láser por fibra óptica Blumed utiliza la última tecnología en transmisión láser por fibra óptica, lo que garantiza una precisión máxima durante el tratamiento. Esta tecnología permite dirigir el láser con precisión milimétrica, asegurando resultados consistentes y evitando daños innecesarios en la piel.

Valoración dermatológica Antes de realizar cualquier tratamiento con Blumed, desde Aesthemed ofrecen una valoración dermatológica completa. Los profesionales altamente capacitados evaluarán las lesiones y las características de la piel de cada paciente para personalizar el tratamiento y garantizar los mejores resultados posibles.

Procedimiento no invasivo Blumed es un tratamiento no invasivo que no requiere anestesia ni causa sangrado. Esto significa que los pacientes pueden disfrutar de una experiencia cómoda y sin complicaciones, sin los riesgos asociados con los procedimientos quirúrgicos.

Rápido y preciso Gracias a la tecnología avanzada de Blumed, se logran tratamientos más rápidos y precisos. Los pulsos láser de alta velocidad hacen posible completar tratamientos en un tiempo reducido, lo que resulta especialmente beneficioso para personas con agendas apretadas.

Portátil y eficaz Blumed es un equipo portátil, lo que significa que puede ser utilizado en diferentes consultorios dermatológicos o clínicas. La eficacia de Blumed ha sido probada y respaldada por estudios clínicos, garantizando resultados óptimos para sus pacientes.

Importantes beneficios para los clientes Eliminación de microlesiones. Igualación del tono de la piel.

Mejora de la luminosidad y la hidratación de la piel. Mayor receptividad para otros tratamientos.

Tratamientos Bactericida sin anestesia ni sangrado.

Acné.

Nevus.

Milium sebáceo.

Léntigo.

Araña vascular.

Pápulas fibrosas.

Acrocordones.

Punto rubí.

Una nueva tecnología ya disponible en España, sin esperas directamente desde los almacenes. Para consultar precios y formaciones, se puede contactar con la empresa.