¿Estudiar inglés online o presencial? ¿Qué opción es mejor?

Hoy en día, existen diversas maneras de aprender inglés debido al surgimiento de las nuevas herramientas digitales y tecnológicas. Dichas herramientas pueden ser utilizadas tanto en aulas físicas como para un estudio completamente online del idioma.

Cualquier método es válido para el aprendizaje y mejora del inglés como segunda lengua, lo importante es que el alumno, sea niño, joven o adulto, se sienta cómodo con las herramientas a utilizar. En este sentido, se pueden encontrar:

Academias físicas que trabajan con libros en papel. Esta es la opción favorita de aquellos que buscan comodidad en un centro de estudios cerca de su domicilio. El estudio tradicional puede ser más cómodo, pero la academia más cercana puede que no sea la más preparada para las necesidades del alumno.

Academias físicas que trabajan con sistemas online. Aúna las ventajas de tener un profesor físico con los aprendizajes formativos online, que generan un aprendizaje más rápido del idioma.

Academias online con profesores en directo. Lo importante es contratar academias que estén domiciliadas en España, por si hay problemas luego poder reclamar, y cuyos profesores no solo sean nativos, sino que posean su titulación universitaria en filología, además de estar supervisados por la academia y cuenten con el material adecuado para cada alumno.

Academias online con formación grabada. Si se combina adecuadamente la teoría con la práctica interactiva, es la opción más económica y además permite estudiar sin horarios y al ritmo del alumno. Ideal para alumnos adultos que necesitan complementar la formación con trabajo y otras obligaciones.

Las academias online para un aprendizaje de inglés más efectivo La digitalización ha llegado a todos los ámbitos de estudio y negocio, especialmente el educativo, debido a la facilidad que ofrece la web de publicar, editar y distribuir información. Hoy en día, la mayoría de los jóvenes y profesionales escogen aprender en línea de manera parcial o completa por diferentes factores.

En primer lugar, estudiar en cualquier lugar y hora con tan solo tener un dispositivo electrónico con acceso a Internet. De igual manera, los recursos digitales en una academia de inglés online están disponibles de manera ilimitada sin restricciones (horario, tiempo, etc.). Por lo tanto, los estudiantes pueden aprender a su propio ritmo mientras trabajan, cursan otras carreras y formaciones y dedican tiempo a sus actividades personales o familiares.

El aprendizaje de inglés en línea también es mucho más interactivo debido a la gran variedad de programas y opciones digitales en audio, imagen, vídeo y texto. Al mismo tiempo, estos programas promueven un estudio del idioma más personalizado, es decir, adaptado a las necesidades e intereses del alumno.

La ventaja de las formaciones privadas con una academia de inglés online especializada en las necesidades de cada alumno La mayoría de las clases privadas presenciales con un profesor particular pueden llegar a costar mucho dinero. Esto ocurre debido al gasto del instructor en cada traslado a domicilio y a los recursos a utilizar para un mayor aprendizaje. En una academia de inglés online, los alumnos pueden recibir clases en línea mucho más económicas, ya que el tutor cuenta con un horario más flexible y no necesita trasladarse.

Sumado a ello, los programas y herramientas digitales permiten a cualquier profesor de inglés dictar clases más entretenidas, interactivas, organizadas y personales. Estas herramientas suelen estar disponibles bajo precios muy accesibles, lo cual permite a alumnos e instructores ahorrar tiempo y dinero.

Aula Inglés Academy cuenta con especialistas en exámenes oficiales de inglés para todos los niveles (A2, B1, B2, C1, C2), es decir, formaciones privadas o grupales, presneciales y digitales para preparar a universitarios y profesionales para aprobar los exámenes oficiales del idioma. Esto incluye los exámenes más importantes para el ámbito académico y empresarial como el Aptis ESOL, Cambridge y TOEIC. Aula Inglés Academy es una academia reconocida por ofrecer sus servicios de forma 100% remota para potenciar las competencias lingüísticas en inglés de universitarios, opositores y profesionales.