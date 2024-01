Carpintería y ebanistería de diseño en Madrid. Carpintería Rafael Rodríguez

La carpintería de diseño combina creatividad con distintas habilidades técnicas para conseguir piezas de mobiliario o decoración que resultan únicas. En particular, los profesionales que se dedican a esta actividad trascienden las técnicas tradicionales y realizan una exploración constante de nuevas ideas y conceptos. De esta manera, es posible dar forma a objetos con un estilo personal o adaptado a las exigencias de los clientes.

En Madrid, es posible acceder a distintos productos exclusivos a través de Carpintería y Ebanistería Rafael Rodríguez. Este taller de carpintería de diseño y alta gama, fusiona la artesanía tradicional con tecnologías de vanguardia para realizar proyectos de madera y ebanistería a medida. En particular, este proyecto comenzó en 1981 en un pequeño taller ubicado en la calle Isabela Saverana. Desde el año 2000, esta empresa cuenta con una nave en el Polígono Ventorro del Cano de Alcorcón, Madrid.

El taller de Carpintería Rafael Rodríguez trabaja con más de 75 tipos distintos de madera Una de las características de esta empresa es la diversidad de opciones que ofrece a su clientela. En este sentido, hay 75 tipos de madera disponibles para cada proyecto. Además, con el consejo de su equipo profesional, es posible seleccionar el que resulte adecuado para asegurar la durabilidad y estéticas buscadas. En particular, este taller cuenta con la capacidad de crear diseños a medida para salones, cocinas, armarios y vestidores, escaleras, dormitorios, librerías, puertas, ventanas, cubiertas, tejados e instalaciones comerciales, entre otras alternativas.

En todos los casos, se busca que cada detalle sea de la mayor calidad posible. Todos los proyectos que realiza esta compañía se llevan a cabo en las instalaciones propias que tienen dos plantas de 315 metros cuadrados cada una. En la que se encuentra en el nivel inferior, Rafael Rodríguez tiene distintas maquinarias de vanguardia. Además, el equipo de este taller está formado por 8 oficiales altamente capacitados.

Características de los proyectos de carpintería de diseño Los profesionales que se dedican a esta actividad cuentan con la capacidad de fusionar materiales, formas y texturas de maneras que resultan únicas e innovadoras. Además, especialistas como los que integran el equipo de Carpintería Rafael Rodríguez pueden crear piezas a medida que se adaptan a los espacios y estilo de vida de sus clientes.

En todos los casos, los materiales que se emplean son de alta calidad. De esta manera, es posible garantizar tanto la durabilidad como el atractivo del mobiliario o de los objetos de decoración. Además, estos profesionales de la carpintería de diseño, pueden diseñar paneles decorativos, revestimientos para paredes y puertas o ventanas personalizadas. Con este tipo de artículos, es posible elevar la estética y funcionalidad de espacios residenciales o comerciales.

Por medio de Carpintería Rafael Rodríguez, es posible acceder a distintos productos de madera y ebanistería que resultan únicos.