'caerlos' lanza el single 'NAI'

Este último proyecto que presenta bajo el nombre NAI es el más personal hasta la fecha. Una balada, dedicada a su madre, relata una carta de reconciliación entre madre e hijo. Con numerosos altibajos y diferencias a lo largo de los años, “caerlos” cuenta desde una perspectiva de ternura y comprensión, todas las cosas que ha ido madurando y entendiendo que en su pasado provocaban desencuentros con su madre.

“caerlos” explica que significa la canción NAI: “NAI significa madre en gallego, y creo que la canción no podía tener otro nombre. Algo original y que hiciese honor a mis raíces, además de que el videoclip lo hemos rodado allí. Cuando era más pequeño era un poco rebelde con la familia y no creía que encajase con ellos, por lo que había momentos de tensión. Creo que todos nosotros en cierto modo nos hemos revelado en algún punto contra cosas con las que nos hemos criado, sobre todo cuando piensas que el resto no te comprende o no llegaría a aceptarte. A día de hoy, entiendo y veo que mis padres (en especial, mi madre) simplemente han querido lo mejor para mí, y que ellos también estaban aprendiendo como yo, por lo que a veces ninguna de las dos partes sabíamos cómo obrar”.

El tono poético que acompaña a la canción junto con melodías inmersivas son ya un sello en “caerlos”, quien asegura es tan solo la punta del iceberg. El videoclip rodado en tierras gallegas tiene una estética muy cuidada que representa una de las muchas facetas del artista. Este proyecto será lanzado en todas las plataformas digitales el 18 de enero de 2024.

“caerlos” es un artista nacido el 15 de septiembre de 1998 en la ciudad olívica (Vigo, Galicia). Criado allí hasta sus 22 años, ha reunido y desarrollado múltiples disciplinas que lo convierten en el artista que es hoy y en el que desea convertirse algún día. Desde la pintura, pasando por la escritura, danza y muchos otros deportes, “caerlos” siempre ha mostrado una ferviente pasión por las artes en todo su conjunto. De entre todas las disciplinas que ha ido absorbiendo (algunas de forma autodidacta), su predilecta es, sin duda, la música. A pesar de no poseer una formación musical académica, el artista ha combinado su pasión por ésta junto con otras artes en las que si se estuvo formando durante largos años. “caerlos” podría definirse como un artista multidisciplinar que pretende aunar bajo su música, todo aquello que le apasiona y disfruta hacer.

Tras terminar el grado de biología, y en plena pandemia, “caerlos” comienza a subir contenido en redes como TikTok, logró reunir una comunidad de más de 700k personas. Fue en este momento de inflexión donde “caerlos” decidió aventurarse a la capital, para perseguir su ansiado sueño de hacer su propia música y que el mundo escuchase lo que tenía que decir.

Durante un año y medio se dedicó a las redes sociales, pero creía firmemente en su proyecto musical, por lo que decidió arriesgarse y seguir ese camino.

En agosto de 2021 se mudó a Madrid y fue en enero de 2022 que lanzó su single debut voces en plataformas digitales. Desde entonces, ha ido lanzando de forma independiente numerosos proyectos hasta septiembre de 2023 que estrenó su primer EP ‘CÆRLOS’.

La empresa de promoción musical PROMOSAPIENS es la encargada de la promoción del nuevo trabajo de “caerlos”.