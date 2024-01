ZEISS patrocina la III Miopmilla de Barcelona

Organizada por el Col·legi Oficial d’Òptics Optometristes de Catalunya (COOOC), ZEISS, desde su condición de Fundación, patrocina esta edición de la carrera que se celebra en Barcelona, con el fin de concienciar, desde el deporte, sobre la necesidad de actuar para prevenir y frenar la progresión de una pandemia que ya afecta a uno de cada tres jóvenes catalanes y cuyos datos no son más alentadores, ni en España, ni el mundo 'Dale a tu hijo una mejor visión de la vida'. Ese es el lema de ZEISS en la lucha que, contra la pandemia de miopía, lidera desde la investigación a nivel global. Por eso, plenamente consciente de la opinión de los expertos en salud visual, quienes, en materia de prevención, recomiendan pasar más tiempo al aire libre y limitar el tiempo frente a la pantalla y el móvil a dos horas por día, especialmente en los niños y jóvenes, ZEISS patrocina la tercera edición de la Miopmilla, la milla de los miopes, una carrera organizada por el Col·legi Oficial d’Òptics Optometristes de Catalunya (COOOC).

La Miopmilla es una carrera abierta a todos los públicos, que tomará la salida el próximo día 21 de enero, a las once de la mañana, en la calle de Calàbria, esquina con Floridablanca, por un recorrido urbano de, naturalmente, una milla, es decir, de 1609 metros. Las inscripciones están abiertas, y pueden efectuarse desde este enlace

El objetivo de la carrera es el de concienciar sobre el crecimiento de la miopía y fomentar el deporte al aire libre, como uno de los factores de prevención de su manifestación y evolución. Con el lema "Más deporte, menos miopía" los ópticos-optometristas proponen practicar un hábito saludable ante la presión visual de las pantallas. "Un lema con el que ZEISS no puede estar más de acuerdo", señala Alberto Cubillas, director general de ZEISS Vision España.

Ya en al año 2020, la Organización Mundial de la Salud alertó de que la miopía se había convertido en una pandemia mundial. Por su parte, la entidad organizadora, el COOOC afirma en nota de prensa que uno de cada tres adolescentes de entre 12 y 18 años ya es miope en Cataluña. Además, a la mitad le ha cambiado su graduación en el último año. Los datos lo confirman: el 60,9% de los jóvenes catalanes de 12-18 cree que ve mal, pero no todos han tomado medidas.

En España, y según el libro Blanco de la Visión, publicado por FEDAO, con datos de 2022, el 55,3% de los jóvenes de 18 a 34 años y el 62,5% de los universitarios de 17 a 27 años es miope. Asimismo, el 5,9% de los menores de 6 a 12 años ya es miope. Muchos de ellos podrían superar la barrera de las 6 dioptrías y convertir a su ojo en patológico. Y uno de cada cuatro jóvenes de 12 a 18 años afirma que no ve bien. Si no se hace nada para evitarlo, muchos de estos jóvenes (Nativos Digitales) superarán las tasas de riesgo (5 dioptrías de miopía). El 40% de las personas con más de 8 dioptrías corre el riesgo de perder su visión debido a enfermedades de retina. El 20% de los casos de cataratas en pacientes más jóvenes sucede entre aquellos que tienen una alta miopía. El 20% de los pacientes con más de 15 dioptrías tendrá baja visión en su etapa adulta. El 10% de estos con más de 15 dioptrías puede terminar sufriendo ceguera y el 60-70% de los casos de desprendimiento de retina ocurre entre miopes altos con 40-60 años.

Así, patrocinando la Miopmilla, ZEISS, junto al COOOC, facilita no solo qué deportistas de todas las edades pasar un tiempo de ocio dando valor a la salud visual, sino también concienciar acerca de la necesidad que tienen nuestros ojos de pasar tiempo al aire libre, así como, en general, de acudir a revisiones visuales periódicas para frenar el avance de esta pandemia.

Investigación y soluciones

De acuerdo con la evolución de la pandemia, y a la luz de las investigaciones, los científicos de ZEISS afirman que intervenir de forma temprana para frenar la miopía es la mejor solución para ahorrar posteriores y graves problemas de visión. "Frenar la progresión de la miopía en niños y jóvenes, es fundamental para una buena salud visual en el futuro", enfatiza Cubillas.

ZEISS ha condensado más de una década de experiencia en investigación básica y clínica y en el uso exitoso del Programa de Control de la Miopía en el sudeste asiático -el lugar del mundo más afectado por esta pandemia- para el desarrollo de su nueva gama de lentes oftálmicas: las lentes ZEISS MyoCare.

La carrera se patrocina con un vídeo muy divertido diseñado y protagonizado por la junta de gobierno del COOOC que, a su vez, también son miopes.