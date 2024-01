Por qué es importante contar con un agente inmobiliario experimentado

Para la venta de propiedades, cambios de casa, herencias y descalificaciones de vivienda, el rol de un buen asesoramiento inmobiliario es fundamental.

En el dinámico mercado inmobiliario español, contar con la asesoría de un agente inmobiliario experimentado se convierte en un factor clave para el éxito en la venta de propiedades, cambios de casa, herencias y descalificaciones de vivienda. La complejidad de estos procesos demanda un conocimiento profundo del mercado, así como habilidades y experiencia específicas que solo un profesional del sector puede ofrecer.

Por otro lado, las agencias profesionales ofrecen servicios jurídicos y financieros y resolverán cualquier duda que te surja en el proceso.

¿Merece la pena contratar a un agente inmobiliario? Según Adelina Mª Oancea, asesora inmobiliaria y manager de NOOW | Distrito y su equipo Classic Team con más de 15 años de experiencia en el sector “Es indispensable que deposites tu confianza en un agente inmobiliario que destaque por su buen hacer y una agencia que esté afianzada en el sector y cuente con muchos años de experiencia. Solo así podrás disfrutar de un servicio personalizado, que te permitirá encontrar el piso que siempre has soñado o vender tu propiedad al mejor precio. La principal ventaja es que ahorrarás dinero, ya que un profesional inmobiliario casi siempre garantiza negociaciones más rentables que si lo hiciéramos por nuestra cuenta. Y también mucho tiempo, ya que podrás despreocuparte de acudir al Registro de la Propiedad u otros organismos y todo el papeleo que conlleva una operación de compraventa. Y, por último, pero no menos importante, la compraventa será mucho más rápida, en torno a un 40 %.”

¿Cómo me puede ayudar un agente inmobiliario? Experto en el mercado local

Un agente inmobiliario experimentado es un conocedor del mercado local. Conoce las tendencias actuales, los precios de mercado, y la demanda en áreas específicas. Esto se traduce en la capacidad de establecer un precio justo y competitivo para la venta de propiedades, maximizando así las posibilidades de éxito.

Agilización de procesos

La venta de propiedades y los cambios de casa pueden involucrar una serie de trámites y procesos legales. Un agente experimentado cuenta con una red de contactos que facilita estos procedimientos, agilizando el proceso de compra-venta y asegurando que todo esté en regla.

Gestión de herencias

En el caso de herencias, la situación puede volverse aún más compleja. Un agente inmobiliario experimentado puede asistir en la evaluación de la propiedad, resolver disputas familiares relacionadas con la herencia y guiar en el proceso legal junto a la asesoría jurídica para garantizar una transición suave y justa. En NOOW | Distrito disponemos por ejemplo de un servicio gratuito para realizar todas las gestiones si se nos encarga la venta, esto ahora costes y mucho tiempo a los herederos.

Descalificaciones de vivienda

Cuando una propiedad está sujeta a descalificación, la experiencia de un agente inmobiliario se vuelve esencial. Manejar las regulaciones, buscar soluciones alternativas, y entender las implicaciones legales son tareas complicadas que requieren conocimiento especializado.

Un agente inmobiliario experimentado entenderá los pormenores del proceso de descalificación y cómo afecta la venta de la propiedad. Puede asesorar al propietario sobre los requisitos legales y los pasos necesarios para llevar a cabo la transacción y junto a un abogado especializado en derecho inmobiliario garantizará que el proceso de descalificación se realice conforme a la legislación vigente.

Negociación profesional

La negociación es una parte fundamental en cualquier transacción inmobiliaria. Contar con un agente experimentado significa tener a alguien que puede representar tus intereses de manera efectiva, maximizando el valor de la propiedad o asegurando un precio justo en la compra.

Acceso a una red de compradores y vendedores

Los agentes inmobiliarios con experiencia tienen una red establecida de compradores y vendedores potenciales. Esto puede acelerar el proceso de venta, ya que cuentan con contactos que pueden estar interesados en la propiedad que estás vendiendo o en aquella que deseas comprar.

Asesoramiento profesional integral

En cada etapa del proceso, desde la valoración inicial hasta el cierre de la transacción y a posteriori, un agente inmobiliario deberá proporcionar un asesoramiento profesional integral. Esto incluye valoración de la propiedad, consejos sobre cómo preparar la propiedad para la venta o prepararla el mismo o junto a otros expertos, estrategias de marketing efectivas, orientación en la toma de decisiones críticas, tramitación de papeleos, cambios de suministros, gestión de plusvalía, etc.

Colaboración entre inmobiliarias: potenciando oportunidades en el mercado

La colaboración entre inmobiliarias emerge como una estrategia eficaz para potenciar oportunidades y ofrecer a los clientes un servicio más completo y especializado. La interconexión entre profesionales del sector no solo amplía la red de contactos, sino que también agiliza procesos y facilita la consecución de transacciones exitosas.

Vivimos en un mundo donde la colaboración se hace necesaria si realmente queremos cumplir los objetivos de nuestros clientes e interponer sus intereses por encima de los nuestros. El agente que trabaja solo, al final lo único que consigue es que los tiempos de venta se disparen y obtenga ofertas por debajo de las expectativas del cliente. Evidentemente en este último caso sus intereses están por encima del cliente, ya que evidentemente no compartirá sus honorarios y lo único que persigue es propio interés.

La colaboración entre inmobiliarias permite, además, ofrecer a los clientes que quieran realizar un “CAMBIO DE CASA” un servicio aún más integral y completo. Desde la venta de la propiedad hasta la búsqueda y la finalización de las transacciones, los clientes se benefician de la experiencia y conocimientos de su propio agente de confianza que defenderá sus intereses y que colaborara con varios profesionales, coordinando todo y brindándole un proceso más suave y completo hasta el fin de la operación.

Adaptación a las tendencias del mercado

Mientras que un particular puede intentar gestionar una transacción inmobiliaria por sí mismo, un agente inmobiliario experimentado aporta conocimientos especializados, recursos de marketing y habilidades que son fundamentales para adaptarse a las tendencias del mercado y lograr transacciones exitosas de manera eficiente. Así como, cuando necesitas llevar tu coche al taller para hacer la revisión o un arreglarlo, necesitas de un profesional, en la operación más importante y que más dinero te supone ¿has pensado por qué hacerlo tú mismo? ¿O si contratas lo más barato del mercado, que te supondría?, a veces lo barato sale caro…..

En conclusión, en el contexto del mercado inmobiliario español, la importancia de contar con un agente inmobiliario experimentado no puede subestimarse. Ya sea en la venta de propiedades, cambios de casa, herencias o descalificaciones de vivienda, un profesional del sector agrega un valor sustancial al proceso, asegurando una transacción exitosa y sin complicaciones.

Los servicios para la venta de pisos de NOOW | Classic Team Integrando avanzadas herramientas de inteligencia artificial y aprovechando el big data, Adelina Mª Oancea presenta una propuesta única que eleva su experiencia profesional. Aquellos que buscan vender una propiedad pueden acceder directamente al sitio web y en menos de un minuto obtendrá una tasación gratuita del valor de su inmueble.

NOOW cuenta con un sistema de valoración en línea impulsado por algoritmos y una extensa base de datos, permitiendo a los propietarios conocer el valor de su propiedad en pocos pasos.

A su vez, en NOOW | Classic Team, también encontrarán una oferta integral de servicios que abarcan todo el proceso de venta de inmuebles, desde la búsqueda de clientes hasta el servicio posventa. El respaldo comienza según las necesidades del cliente, siguiendo con un detallado estudio de mercado y se extiende a una estrategia de marketing y comercialización colaborativa y eficiente. A través de un seguimiento constante, filtros de compradores y asesoramiento jurídico, Adelina Mª Oancea se convierte en una aliada en cada etapa, asegurando una venta exitosa a corto plazo.