Cómo se usa la Niacinamida, el activo de moda, según las expertas en belleza de Rosalique, Medik8 y Omorovicza

Es uno de los activos tendencia desde hace años y su fama no decae. Las expertas opinan sobre ella y cuenta cómo utilizarla adecuadamente Se vive en la era de las vitaminas cosméticas y sus beneficios en la piel enamoran. De la vitamina C a la A (también conocida como retinol), hasta otras como la niacinamida. Sí, la niacinamida es una vitamina, concretamente la B3 y su fama no es nueva, tiene ya una larga trayectoria, pero su gloria no decae y ello se debe a que aporta numerosos beneficios a la piel y a que "es un activo cosmético que pueden usar todo tipo de pieles. Las únicas que no la toleran son las que sean alérgicas al activo de forma específica", comenta Sonia Ferreiro, cosmetóloga y biotecnóloga en Byoode. No es de extrañar tanta notoriedad sabiendo que es un principio casi universal. Aun así, siempre que hay quien se aventura a probar un ingrediente nuevo y es habitual que surjan dudas. Ahora las expertas las resuelven en un plumazo.

El activo calmante por antonomasia

Esta es la función por la que la niacinamida ha ascendido al pódium cosmético, sobre todo desde eras como la del COVID en la que las pieles se veían más sensibilizadas o, actualmente, con el incremento de casos de rosácea que hay en la población. Y es que "la niacinamida tiene una clarísima función calmante. Es capaz de bajar la inflamación en casos de brotes de acné, reducir la rojez cuando la piel está expuesta al frío, sufre estrés y presenta patologías como la rosácea", determina Estefanía Nieto, directora técnica de Medik8. Por eso, es el aliado perfecto cuando notamos la piel más sensible o alterada y en épocas en las que la barrera de la piel está más débil, como ocurre con el frío extremo.

Ingrediente antioxidante y regenerador

Pero no todo queda ahí, porque igual que la vitamina C, "la niacinamida es también un ingrediente antioxidante. Es decir, evita que se produzcan los radicales libres, principales agentes del estrés oxidativo y causantes del envejecimiento de la piel", especifica Isabel Reverte, directora técnica de Ambari. A ello, Raquel González, cosmetóloga y directora técnica de Perricone MD, añade que "es capaz de regenerar la piel. Contribuye a que el tejido produzca más colágeno y elastina, lo que ayuda a que se renueve y se puedan ver reducidos signos de la edad como las arrugas o finas líneas".

Hidratante e iluminador

Junto con activos como el ácido hialurónico o el pantenol, la vitamina B3 se une a ese listado de activos hidratantes. "La niacinamida tiene una gran capacidad para mejorar los niveles de hidratación porque humecta y, además, al calmar, previene que se escape la humedad de la piel, puesto que la barrera de la piel estará calmada y fortalecida", comenta Mireia Fernández, directora técnica de Omorovicza. "Además, tiene acción iluminadora y reduce la pigmentación, entre otros aspectos, porque, al calmar, se reduce la producción de la melanina, culpable de las manchas", sostiene Marta Agustí, directora técnica de Boutijour.

Con qué activos combinarla

Aquí viene la otra ventaja de la niacinamida, y es que "es un ingrediente que combina a la perfección con todos los demás. Junto con ingredientes como la vitamina C o el ácido hialurónico, aportará calma, hidratación y escudo antioxidante a la piel", determina Sonia Ferreiro, cosmetóloga y biotecnóloga en Byoode. Raquel González, cosmetóloga y directora técnica de Perricone MD, concluye diciendo que: "con activos que puedan producir alguna alteración, como el retinol, el ácido salicílico o el ácido glicólico, ayuda a calmar y evitar las posibles rojeces que se podrían producir".

Nuestros productos favoritos con niacinamida

Snow Lotus Lifting Serum, de Boutijour, cuenta con niacinamida y proporciona vitamina C mediante el extracto de la flor de camelia. Puedes aprovechar las propiedades antioxidantes de este ingrediente con la certeza de que tu piel se sentirá cómoda, gracias a la equilibrada concentración y a la inclusión de otros componentes como la niacinamida, conocida por y el ácido hialurónico, reconocido por su capacidad hidratante. Su precio es de 69 € en Purenichelab.com

Hyaluronic Intensive Moisturizer de Perricone MD, gel-crema con ácido hialurónico hidratante, niacinamida calmante y extracto de romero, antioxidante, protector y energizante. Con textura ligera para contrarrestar al SPF. 78 € en Perriconemd.es

Clarity Peptides de Medik8. Suero de textura ligera con un 10% de niacinamida y péptidos, que ayuda a minimizar la producción de sebo y equilibra las bacterias de la piel para combatir la aparición de manchas. 60 € en Medik8.es

Watercress & Copper Lyric, de Byoode, es un suero Iluminador con niacinamida, reafirmante, con poder cicatrizante y seborregular. Su ingrediente estrella es el glutonato de cobre, que mejora la elasticidad y firmeza de la piel y hay quien lo prefiere al retinol. Además, combate la inflamación, el enrojecimiento, el acné y otras afecciones de la piel. Cuenta también minerales esenciales y la okra, que dejan la piel con un aspecto luminoso y saludable. 55 € en Byoode.com

Silver Skin Saviour de Omorovicza es una mascarilla tipo mousse con niacinamida y plata coloidal, con capacidad curativa y antibacteriana en la piel, lo que le hace un ingrediente perfecto para esas etapas en las que se pueda tener más granitos u otras imperfecciones. Además, se completa con ácidos glicólico y salicílico, con un claro antes y después en la piel tras su aplicación. Para equilibrar su alto contenido en ácidos exfoliantes. 85 € en Purenichelab.com

AM Ambari Active10 Essence es una esencia con niacinamida calmante que se usa de dos a tres veces por semana y exfolia la piel con un 10% de alfahidroxiácidos, como el ácido láctico. 105 € en Purenichelab.com