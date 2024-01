La automatización es uno de los beneficios más importantes que ha aportado la tecnología durante los últimos años y, además, es ampliamente valorada tanto por negocios como por clientes. Esto se debe, entre otras cosas, no solamente a que ayuda a optimizar el tiempo de realización de procesos importantes, sino que también permite tener más tiempo libre para dedicarse a otras cosas.

En este contexto, ha nacido Scan and Buy, un potente software para minimarkets inteligentes dedicado específicamente a facilitar las compras, sin largas filas, sin cajeros y sin esperas. En definitiva, una manera rápida, sencilla y cómoda de hacer las compras sin tener que dedicar mucho tiempo a ello.

Scan and Buy y las compras inteligentes Scan and Buy es un software creado para facilitar las tareas tanto al encargado del negocio, como a los clientes que compran en él. Básicamente, permite que una tienda pueda ser administrada fácilmente mediante una app de compra-venta inmediata. En el caso del negocio, lo que tiene que hacer es contratar una franquicia o añadir a su negocio a Scan and Buy.

Con esto, se optimizan y se automatizan en gran media las tareas de compra-venta y hasta la atención al cliente. En el caso de los clientes, lo único que tienen que hacer es escanear con el teléfono móvil el código QR de los productos que se desean llevar y añadir la cantidad. Después, deberá ingresar a la tienda un código QR que le permitirá entrar de manera automatizada para posteriormente confirmar la compra antes de salir de la pantalla del móvil. Por último, se generará un recibo y una factura que se enviará al correo electrónico. Y eso es todo, sin mayores complicaciones.

Beneficios del software para las tiendas inteligentes Uno de los principales beneficios de tener una tienda Scan and Buy, es decir, convertirse en una franquicia, es que podrá ofrecer a su cliente un servicio exclusivo. Incluso se puede abrir por la noche sin personas, solo con un sistema de videovigilancia de inteligencia artificial. Por otro lado, el software también permite administrar una tienda híbrida, mediante la app con un cajero desde el móvil. Este también dará al cliente la posibilidad de hacer las compras de una forma autónoma. Ahora bien, si ya se tiene un negocio con una marca propia, tampoco hay inconvenientes para utilizar Scan and Buy y no necesariamente ser una franquicia. Solo hay que dar de alta el negocio y con eso ya estará vinculado a todos los Scan and Buy del mundo.

En resumen, Scan and Buy es un software que llega para potenciar y simplificar un negocio, a la vez que hace mucho más fácil para las personas el poder comprar sus productos en una tienda. Es una herramienta correspondiente al futuro automatizado, para tiendas inteligentes que buscan ofrecer un mejor servicio, pero haciendo todo más simple, más rápido y más cómodo.