Consejos para el cuidado de las manos de los tamborreros con motivo del Día de San Sebastián

El experto en traumatología de la mano y muñeca de Policlínica Gipuzkoa, Samuel Pajares, recomienda a los tamborreros que "para prevenir lesiones hagan ejercicios de fortalecimiento de la muñeca" Cada 20 de enero, las calles de San Sebastián se llenan de tamborreros con la celebración del Día de San Sebastián, un evento que este año batirá su récord con más de 26.700 participantes, repartidos 160 tamborradas, para celebrar el día de su patrón. Al ritmo de la "Marcha de San Sebastián", los percusionistas que protagonizan este día están expuestos a movimientos repetitivos que pueden desembocar en lesiones musculares y articulares en muñecas, dedos y codos.

Una de las lesiones más comunes que sufren los tamborreros es la tendinitis de la muñeca. Esta inflamación de los tendones puede causar dolor punzante, especialmente al mover la articulación. La repetición de movimientos y la sobrecarga de la zona son factores clave en la aparición de esta lesión.

Para evitar esta patología, Samuel Pajares, traumatólogo de la Unidad de Mano y Muñeca de Policlínica Gipuzkoa, recomienda realizar entrenamiento de la mano, ya sea "entrenando semanas o meses antes o realizando ejercicios de fortalecimiento de muñeca, que consisten en levantar pesos progresivos con mancuernas o cintas elásticas".

Además, para proteger las manos, muñecas y dedos, el traumatólogo de Policlínica Gipuzkoa aconseja utilizar "esparadrapos especiales o cintas para proteger las articulaciones de la muñeca y de los dedos". "De esta forma, a la hora del impacto, las articulaciones sufren menos y no se genera dolor en los ligamentos", indica.

No obstante, recomienda que, debido al frío y la lluvia, se traten las manos con cremas hidratantes durante los días previos para evitar la creación de grietas, erosiones o heridas.

Por último, para prevenir este tipo de lesiones, Samuel Pajares subraya la importancia de realizar estiramientos una vez finalizada la Tamborrada, para que se desinflamen las articulaciones y los tendones. "Mediante estos estiramientos se pueden prevenir contracturas o roturas musculo-tendinosas", concluye el médico de Policlínica Gipuzkoa.

