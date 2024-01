La fuerte identidad histórica del mármol de Levantina Group marca tendencia este invierno

El mármol ha tomado la delantera como apuesta segura para reformar y decorar los hogares este invierno. La piedra original sostenible de Levantina Group, sigue siendo una seña de identidad y personalidad para cualquier espacio o edificio, pese al paso de los años Más allá del material, son los tonos claros y oscuros lo que predominan para este invierno, lo que supone también un recordatorio de la belleza atemporal y los magníficos atributos que describen dicho material.

Esos destellos de grandeza, que rememoran los grandes clásicos de siglos pasados, pueden apreciarse en las colecciones que Levantina Group, firma líder en el sector de la piedra, tiene en su catálogo y que van desde los blancos puros de Niwala White al sobrio e imponente negro pulido de su Negro Marquina. Todos ellos, con la garantía de un grupo líder con 65 años de experiencia en el tratamiento de un producto con un bagaje histórico incomparable.

Al fin y al cabo, el paso de los años no ha hecho más que reforzar la figura del mármol en construcciones y espacios. La razón es que no hay otro material en la historia que simbolice la exquisita belleza atemporal como el mármol, así como su resistencia, baja porosidad, durabilidad, fácil mantenimiento, etc., como pusieron de relieve los artistas de la época clásica y se elevó todavía más durante el Renacimiento. De hecho, la base de la filosofía del mármol viene precisamente de los escultores griegos que por entonces debían elegir para tallar sus obras entre el cobre y dicha piedra, sin embargo, mientras que el primero se podía reutilizar al fundir las piezas para volver a crear otra, el mármol no lo permitía, de tal manera que lo tallado en dicha roca permanecería para siempre.

Y esa atemporalidad, belleza y durabilidad, es sin duda el sello de identidad del mármol de Levantina Group que ha ido pasando de generación a generación, con el paso de los años. Para los romanos, auténticos fanáticos de la cultura griega, el uso del mármol confería a los espacios y a sus propietarios una distinción elevada, más que por el coste porque demostraban tener la cultura necesaria para comprender dicho material. Los escultores del renacimiento vieron en la roca de origen metamórfico el elemento clave a través del que traer de vuelta esa cultura, de ahí el nombre de esa etapa, y finalmente esa distinción ha llegado hasta nuestros días.

Por ello, el mármol sigue siendo todavía un material noble y distinguido, una piedra original única, buscada y deseada. No solo por su belleza, sino por su historia y su significado para la humanidad. Pero además de ese sobresaliente pasado, la utilización de la roca se ha expandido, gracias a que además es un material muy resistente y cuyos usos se han expandido gracias a la tecnología. Ese es el caso, por ejemplo, de Levantina Group y sus colecciones de mármol, que son el resultado de 65 años de innovación continua hasta convertir al legendario material en un producto a la vanguardia de las más altas exigencias decorativas.

Las exclusivas colecciones para este invierno de Levantina Group

La innovación del grupo líder internacional de la piedra se puede apreciar en sus diseños. Así, de cara a este invierno, Levantina Group ha diseñado un producto con una infinita paleta de opciones y tonos que destacan por su majestuosidad.

Entre las propuestas de la compañía para esta temporada destacan:

La colección Niwala White: sus tonos blancos visten de elegancia cualquier espacio, llevando una belleza incomparable a los proyectos arquitectónicos. Los pequeños fósiles de color beige destacan sobre el blanco de la roca caliza creando una estética homogénea y porosa, que está especialmente pensada para fachadas y suelos exteriores.

Niwala Yellow: una colección de tonos amarillos que contiene un gran control sobre los diversos trazos que la definen gracias a los diferentes cortes, a Ley o a Contraley. Esta variedad cromática permite personalizar los diferentes proyectos y adaptarse a todo tipo de entornos, pero que se aprovecha al máximo en fachadas y suelos exteriores como interiores.

Crema Antares: la esencia se encuentra en la intensidad de su color crema, pensado para revestir de elegancia salones de estilo clásico o cuartos de baño señoriales. Gracias a su revestimiento único y versátil, encaja a la perfección en suelos, paredes y fachadas, así como en otras superficies del interior como encimeras, platos de ducha y lavabos.

Marrón Emperador: una línea con un enfoque de exclusividad con una tonalidad oscura, que predomina sobre los veteados claros, creando un contraste que ha convertido esta superficie en una las más demandadas. Marrón Emperador convierte cualquier superficie en una obra de arte, se trate de encimeras de baños, cocinas, suelos o paredes. Negro Marquina: elegancia minimalista, la belleza de esta superficie se encuentra en su esencia simple, marcada por el tono negro que acompañado de un acabado pulido crea reflejos inimitables asemejándose a un espejo. Su elegancia atemporal es capaz de elevar a nuevos niveles cualquier entorno, creando pavimentos y revestimientos que llenan de personalidad los espacios.