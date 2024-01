Clínica Ferraro: tratamientos de estética masculina para la ginecomastia y el engrosamiento del pene

Sin cirugía y con resultados eficaces son los dos tratamientos más valorados por los pacientes. La Clínica líder ofrece también tratamientos faciales, capilares y corporales Clínica Ferraro, una de las clínicas más prestigiosas de España en el campo de la medicina estética avanzada, ofrece soluciones efectivas para la ginecomastia y el engrosamiento de pene, siendo estos dos tratamientos los más valorados por los pacientes de Clínica Ferraro. Ambos tratamientos se realizan con técnicas avanzadas que ofrecen resultados naturales, duraderos y accesibles a todo el mundo.

La ginecomastia es un aumento del tamaño de la glándula mamaria en el hombre. Puede tener diversas causas, como el uso de ciertos medicamentos o enfermedades. En la mayoría de los casos, la ginecomastia no es grave y desaparece por sí sola, sin embargo, en algunos casos puede ser necesario un tratamiento médico o quirúrgico.

El tratamiento quirúrgico de la ginecomastia más común es la liposucción. Esta técnica consiste en eliminar el exceso de grasa de la zona mamaria. En Clínica Ferraro, se ofrece un tratamiento de liposucción más avanzado llamado Lipolisis Plus Endolift. Este tratamiento combina la liposucción con la técnica Endolift, que permite eliminar el exceso de tejido fibroso y ductal.

La liposucción Plus Endolift es un tratamiento mínimamente invasivo que se realiza con anestesia local. El paciente puede volver a casa el mismo día que se le aplica el tratamiento.

El engrosamiento de pene es un procedimiento médico destinado a aumentar el grosor del pene hasta 5 centímetros. En Clínica Ferraro, se aplica un tratamiento innovador y altamente efectivo de medicina estética que se realiza de forma indolora y con resultados visibles inmediatos.

El engrosamiento de pene sin cirugía es un proceso rápido de aproximadamente 20 minutos, bajo anestesia local, lo que garantiza una recuperación completa en tan solo 24 horas y sin necesidad de hospitalización.

Priscilla Ramirez, CEO de Clínica Ferraro, indica: "Clínica Ferraro, está comprometida con ofrecer a sus pacientes las soluciones más efectivas y seguras para las necesidades estéticas, y añade: una larga experiencia y el equipo de profesionales cualificados permite ofrecer tratamientos personalizados que se adaptan a las necesidades individuales de cada paciente".

Estos nuevos tratamientos, que han llegado para quedarse, priorizan la salud de los pacientes, y por ello, no son invasivos. Llegan a España de la mano de Clínica Ferraro, que implementa en sus tratamientos tecnología de última generación en tratamientos avanzados de medicina estética, siempre respaldados por profesionales con una amplia experiencia en el sector y conocimientos sobre las últimas tecnologías y tratamientos.

Además de estos dos tratamientos, Clínica Ferraro ofrece un gran abanico de tratamientos específicos pensados en sacar la mejor versión de los pacientes masculinos, como son los tratamientos capilares, faciales y corporales.

Ubicada en la calle Serrano número 61, Clínica Ferraro cuenta con más de 11 certificaciones europeas y norteamericanas en aparatología de última generación; posicionada como referente en el campo de la medicina estética y la belleza, la clínica se destaca por su innovación y calidad, ofreciendo los últimos tratamientos al alcance de todos.

Si se está interesado en obtener más información sobre los tratamientos para la ginecomastia o el engrosamiento de pene que ofrece Clínica Ferraro, contactar en el +34 667 64 62 45 o enviando un correo electrónico a info@ferrarooficial.com

Clínica Ferraro cuenta con una plantilla de profesionales de primer nivel encabezada por:

Tomas Zamora:

Licenciado en medicina y cirugía en el año 1999, además de médico por vocación es médico especialista en Medicina Estética, Cosmética y Antienvejecimiento. Miembro de la SEME (Sociedad Española de Medicina Estética), ponente y docente en la materia.

