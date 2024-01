Nuevo best seller 'El jurista empresarial', la historia para convertirse en un empresario de abogados de Andoni Arano

Muchos profesionales en diversos campos aspiran a publicar con éxito su propio libro a través de internet. Esto no solo representa un anhelo personal para muchos de ellos, sino también una forma de impulsar su marca personal. Sin embargo, varios de estos autores necesitan asistencia especializada en este proceso.

En este contexto, una solución se encuentra en Andoni Arano, autor de un nuevo best seller que relata su transformación de jurista a asesor para los abogados que buscan incrementar su visibilidad online. Con estos conocimientos, actualmente imparte un taller gratuito donde enseña a escribir un libro.

Una publicación que plasma la transformación de su autor El Jurista Empresarial es el nuevo best seller de Andoni Arano, un profesional del derecho quien empezó su trayectoria en el mundo de la abogacía. Sin embargo, con el paso del tiempo, se dio cuenta de la importancia, para este sector, de generar nuevos clientes y mayor visibilidad online. Esto lo llevó a especializarse en este aspecto, y a transformarse en un empresario y asesor de abogados, a quienes ayuda a potenciar su presencia en línea y a generar nuevos clientes de forma recurrente, a través del marketing y los recursos digitales.

Esta publicación recoge todas estas vivencias, a la vez que habla de su método para conseguir este flujo constante de clientes. Esta metodología también forma parte de su mentoría especializada, denominada como Mentor Lex. Este proceso aporta los conocimientos necesarios para poner en marcha un negocio jurídico propio, junto con estrategias para mantener la motivación y las ideas frescas, a fin de evitar que la frustración gane terreno en el día a día. Además, su oferta en formación y capacitación ahora se extiende hacia el ámbito de las publicaciones, mediante su taller sobre cómo escribir un libro.

De la idea a la publicación: un taller completo en la publicación de libros Su propio proceso de publicación le ha dado amplia experiencia a Andoni Arano en el proceso de escribir un libro. Ahora, estos conocimientos se plasman en su taller gratuito para publicar con éxito un texto propio. Este proceso ofrece un acompañamiento completo durante cada etapa del proceso, desde la concepción de la idea inicial hasta su publicación en internet. A cada paso, este mentor ofrece su guía, asesoramiento y las correcciones necesarias en el proceso, a fin de optimizar al máximo el valor del contenido y el estilo de la escritura.

Adicionalmente, este taller ofrece técnicas y conocimientos para promocionar cada libro de forma eficaz, incluso con apariciones en la prensa digital. Estas estrategias tienen un notable impacto a la hora de visibilizar el libro, al mismo tiempo que ayudan a potenciar la credibilidad y reputación del autor, lo que también impulsa su marca personal y despierta la confianza de los lectores. De este modo, cualquier profesional o potencial escritor puede convertir en realidad su sueño de escribir y publicar su propio libro.