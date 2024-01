Conocer los peores ejercicios con bandas elásticas

Una de las formas de ejercitarse que está ganando más adeptos cada día son los ejercicios con bandas elásticas. Como especialista en el área, Ross Bandass de Bandass Academy enseña todo lo necesario para llevar una rutina efectiva de entrenamiento con bandas elásticas, completamente segura y con excelentes resultados.

Con un buen programa de ejercicios con bandas elásticas se gana tono muscular y se reduce flacidez, obteniendo una figura firme y estilizada, mejorando flexibilidad, fuerza y energía vital, pero si solo se usan a veces, no se sabe lo que se está haciendo o se copian algunas rutinas sin tener un plan, se va a perder el tiempo, se seguirá igual y se perderán todos estos resultados.

Si no se quieren tener resultados con bandas elásticas, esto es lo que se tiene que hacer Entrenar igual que las pesas Los ejercicios de pesas son de pesas, los de bandas son de bandas. La resistencia se percibe diferente y por eso no se puede imitar un mismo movimiento con 2 herramientas completamente distintas. O sea sí se puede, pero no se van a tener resultados.

Tener una sola banda Cada ejercicio necesita un estímulo diferente, por eso hay ejercicios que cuestan más que otros, uno se sienten fáciles y otros hacen sufrir, entonces la banda tiene que adaptarse al nivel de fuerza de cada ejercicio y para eso se necesita un set completo con varias resistencias.

Pensar que los principiantes usan una banda suave y los avanzados usan una fuerte Más o menos como lo anterior, hay músculos que necesitan resistencia más suave porque se hacen más repeticiones o el músculo es más pequeño y la sensación de que está ardiendo el músculo tiene que sentirse igual sin importar en qué nivel de experiencia se esté.

Entonces todas las personas de todos niveles necesitan varias resistencias: una suave, una fuerte y una media (que se usa para combinarse con las otras 2).

La academia online para entrenamiento con bandas elásticas Hacer ejercicios con bandas elásticas es un mundo interesante, apasionado y desconocido por muchos. En este contexto, la entrenadora Ross Bandass de Bandass Academy destaca por su programa dedicado al entrenamiento mediante estos accesorios, con un enfoque dirigido a mujeres que desean tonificar su cuerpo y reducir la flacidez, aumentar su energía y mejorar su estado de ánimo.

Para esto, el programa online cuenta con una serie de clases grabadas en las que se enseñan múltiples ejercicios para realizar desde la comodidad del hogar, con indicaciones claras y sencillas. Estas sesiones guiadas resultan ideales para mujeres que desean una rutina de ejercicios que sea rápida, efectiva y que puedan seguirla fácilmente, ya que las clases duran 20 minutos o menos.

Por último, cabe destacar que el programa de Ross Bandass incluye alternativas especializadas para mujeres embarazadas y posparto, en las que prima el cuidado del suelo pélvico y que permiten rutinas que no implican riesgo alguno.