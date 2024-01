Crear una propia franquicia, con la ayuda de una red que haga crecer

Primeros pasos para montar una propia franquicia:

Definir el concepto de negocio Lo primero que hay que hacer es definir o conceptualizar correctamente el modelo, saber qué se quiere vender a los futuros franquiciados.

Establecer una imagen fuerte y atractiva Hay que llevar a cabo un manual de imagen, todas las unidades de la franquicia deben tener una apariencia similar. Este manual debe incluir: el uso de rótulos luminosos, papelería, uniformes, material publicitario, vehículos, etc. Aunque lo más importante en este punto será registrar antes que nada la marca, logotipo y eslogan en cuestión y contar con todos los documentos. En orden en cuanto a derechos de uso y propiedad.

Inscripción en el Registro de Franquiciadores Otra cuestión imprescindible antes de empezar a franquiciar un negocio es su inscripción en el Registro de Franquiciadores para tener todos los permisos necesarios en regla lo antes posible.

Crear un centro de franquicia Se debe crear una sede central para dar el soporte necesario y la asistencia técnica suficiente a tus franquiciados, ya que de esta manera será más fácil comercializar, operar y gestionar tu red de franquicias.

Diseñar un modelo financiero sólido Debe poder mostrarles a los posibles franquiciados que es un buen negocio tanto para usted como para él. Una de las primeras dudas que le surge a un inversionista es cuánto tiempo le tomará recuperar el dinero invertido, también debe analizar qué beneficio económico obtendrá por haber convertido su negocio en una franquicia.

Organizar la cuestión jurídica del negocio A la hora de crear un sistema de franquicia, cada franquiciado debe firmar un contrato de franquicia con el franquiciador, por lo que es muy importante tenerlo bien definido antes de empezar a franquiciar. Establecerá los derechos y obligaciones de cada parte, por lo que este documento debe ser elaborado cuidadosamente, abordando todos los aspectos del negocio, entre otros: honorarios a pagar, vigencia de estos últimos, cláusulas de renovación, territorio, obligaciones de las partes, aspectos de propiedad intelectual, sanciones o multas que pudieran derivarse, causas de terminación, cesión y transmisión del negocio, etc.

Redactar los manuales de operación necesarios Estos manuales servirán como guía para que los franquiciados operen su negocio de acuerdo con los estándares establecidos por usted como franquiciador. Por ello, deben estar correctamente redactados, siendo necesario que sean didácticos, fáciles de leer e implementar y que estén al día de las modificaciones que se realicen en el modelo de negocio.

Trabaje en estrecha colaboración con sus franquiciados El soporte y asistencia técnica y la formación constante por parte del franquiciador son elementos esenciales para el éxito de los franquiciados. Hay que pensar y documentar perfectamente qué tipo de formación vas a ofrecer a tus franquiciados, dónde se realizará y quién correrá con los gastos.

Construir una amplia red de proveedores Al montar un negocio, se debe determinar qué se necesita para funcionar, productos, servicios, equipos, etc., por lo que hay que contactar con proveedores a nivel local o nacional para obtener los elementos esenciales para toda la red de franquicias.

Ahora que se conocen estos pasos, hay que ponerlos en práctica para poder franquiciar un negocio y obtener grandes beneficios. Los interesados pueden contactar con uno de los consultores de ConCall para ayudarles.