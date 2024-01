NONODOOM renueva su compromiso con el medioambiente en la víspera de la actualización del Doomsday Clock 2024

A medida que se aproxima el 23 de enero, una fecha importante para la actualización del Doomsday Clock en el año 2024, NONODOOM lidera la lucha contra los desafíos ambientales. Inspirados en el Reloj del Juicio Final, un símbolo poderoso y sombrío de las amenazas existenciales que enfrenta el planeta, están más comprometidos que nunca en promover acciones concretas para mitigar estos riesgos.

Desde su inicio en 1947, el Doomsday Clock ha sido un recordatorio constante de los peligros inminentes, enfocándose inicialmente en la guerra nuclear y, más recientemente, en la crisis del cambio climático. En NONODOOM, reconocen que cada minuto es crucial en la batalla contra estas amenazas a la humanidad.

La misión de NONODOOM es clara: combatir el cambio climático mediante acciones tangibles, como la reforestación. Cada compra en su tienda online, ya sea de una taza o una bolsa, contribuye directamente a la plantación de un árbol. Esta iniciativa representa su firme compromiso en frenar el avance de las agujas del Doomsday Clock, dándole a la humanidad más tiempo para redirigir su destino hacia un futuro más sostenible.

NONODOOM se presenta como un defensor activo del medio ambiente, negándose a sucumbir al destino que el Doomsday Clock predice. Su filosofía es simple pero poderosa: decir NO al avance hacia la medianoche y SÍ a un futuro más verde y próspero. Creen en la fuerza del colectivo y en el impacto positivo que cada individuo puede generar. Al comprar productos de su tienda en línea, los clientes no solo reciben artículos de alta calidad, sino que también se convierten en partícipes activos en la siembra de esperanza para el planeta. Cada compra es un árbol plantado.

Este 23 de enero, mientras esperan la actualización del Reloj del Juicio Final, NONODOOM reafirma su convicción de que cada acción cuenta. Gracias al apoyo de los colaboradores, NONODOOM renueva su compromiso con el medio ambiente y la sociedad. El apoyo de los mismos permite a la organización continuar su labor y ampliar su impacto. A través de la participación activa y las compras en su sitio web, cada persona puede desempeñar un papel esencial en este esfuerzo global.

En NONODOOM, juntos se comprometen a ser agentes de cambio, transformando cada minuto crítico en un paso adelante hacia un cambio positivo y duradero. Juntos, pueden asegurar un futuro más luminoso y prometedor para las generaciones venideras. La acción de hoy es el cambio que se necesita para el mañana.

NONODOOM – Midnight Never Comes. Que la medianoche nunca llegue.