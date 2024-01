Goenvío trabaja en las principales oficinas de objetos perdidos de AENA y devuelve artículos extraviados a sus clientes

Los objetos perdidos en el aeropuerto son un problema más común de lo que habitualmente se cree. Por ejemplo, los pasajeros pueden extraviar artículos personales como documentos, dispositivos electrónicos y equipaje, entre otras cosas. Ante estas situaciones, es vital reportar el problema inmediatamente y proporcionar detalles precisos a la oficina de objetos perdidos de AENA.

Por lo general, también las aerolíneas suelen colaborar en la búsqueda. De hecho, si las pertenencias se encuentra, se almacenan en sus instalaciones durante un tiempo determinado. Además, mantener la calma y seguir los procedimientos adecuados puede aumentar las posibilidades de recuperación. Por otra parte, hay empresas que ofrecen ayuda especializada como Goenvío, que opera en las principales oficinas de objetos perdidos de la compañía pública AENA (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea) y en distintas compañías aéreas.

Recuperar objetos perdidos en el aeropuerto con el apoyo de Goenvío Las personas que necesiten recuperar objetos perdidos en el aeropuerto pueden contactar a la empresa Goenvío, que cuenta con un equipo de profesionales que se encarga de todo el proceso necesario, ofreciendo tranquilidad y comodidad a los clientes. Este servicio está disponible en los aeropuertos de Valencia, Alicante, Madrid y Barcelona.

Buscar apoyo a través de esta compañía aumenta las posibilidades de recuperar los objetos lost and found. Esto se debe a que, una vez contactada, esta empresa actúa de forma rápida para poder enviar cualquier pertenencia extraviada. Además, los artículos hallados son protegidos para que vuelvan a manos de sus dueños en perfectas condiciones.

Si el envío es en España, llega aproximadamente en un lapso de tiempo de entre 1 y 3 días. En cambio, si el destino final es internacional, puede tardar hasta 10 días, dependiendo del país.

En todos los casos, para proteger los objetos perdidos y recuperados, Goenvío los embala de manera segura y personalizada.

Cómo evitar que se pierda algo en el aeropuerto Hay algunas recomendaciones que los viajeros pueden seguir para evitar que sus pertenencias se extravíen. Primero que nada, pueden colocar algún detalle característico en el equipaje para reconocerlo fácilmente. Por ejemplo, es posible incluir una etiqueta con el nombre del propietario y su teléfono de contacto.

También es muy importante usar candados resistentes en las maletas para evitar cualquier tipo de incidencia. Por otro lado, no es recomendable introducir cosas de valor tales como documentos u ordenadores en el equipaje facturado.

Siguiendo estos consejos es posible disminuir las posibilidades de extraviar maletas u otros artículos. No obstante, si esto ocurre es posible contactar a los especialistas de envío de objetos perdidos de Goenvío.