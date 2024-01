Un negocio en un mercado creciente que combina inteligencia artificial y compromiso social, el cuidado de ancianos

En respuesta al crecimiento demográfico en España, Helpycare surge como la solución integral para el cuidado de adultos mayores y ancianos. En una entrevista exclusiva con Maira Peñaloza, responsable de Expansión, se explica cómo la franquicia aborda la soledad y el aislamiento social en este sector que ofrece servicios al grupo demográfico que más crece. Con tecnologías avanzadas, la digitalización y automatización de procesos operativos, Helpycare redefine la atención a los adultos mayores y ancianos.

¿Cómo surgió la idea de crear Helpycare y qué motivó a enfocarse en el cuidado de adultos mayores en España?

Helpycare ofrece servicios de apoyo y acompañamiento a los ancianos, en particular, seleccionamos cuidadores para su domicilio o para paseos y tareas fuera de su hogar. La idea nació al ver el crecimiento demográfico en España, donde la llamada “silver generation” es el grupo cada vez más numeroso y con mayor renta per cápita.

Nos dimos cuenta de que la soledad y el aislamiento social entre los adultos mayores eran problemas significativos y en aumento. Nos propusimos no solo cubrir una necesidad social imperante, sino también ofrecer una oportunidad de inversión rentable para emprendedores que deseen marcar una diferencia significativa en la vida de las personas mayores.

En un sector tradicional como el cuidado de adultos mayores, ¿cómo ha logrado Helpycare modernizar y adaptarse a las tendencias actuales?

Revolucionamos la selección de cuidadores mediante tecnologías avanzadas que agilizan el reclutamiento y garantizan la excelencia. La digitalización y automatización de procesos operativos no solo mejoran la eficiencia global, sino que también permiten a nuestros franquiciados centrarse en vender más y ofrecer mejor servicio a los clientes.

La adopción constante de tecnologías innovadoras es esencial para mantenernos a la vanguardia en el cuidado de adultos mayores, siendo referentes en el sector.

¿Cómo utiliza Helpycare la tecnología para personalizar el cuidado de adultos mayores y satisfacer sus necesidades individuales de manera más efectiva?

En Helpycare, la inteligencia artificial potencia nuestra eficiencia operativa y calidad en la selección de cuidadores, y en los procesos comerciales y de atención al cliente. Podemos seleccionar a los cuidadores más alineados con las necesidades de los mayores y de los ancianos, agilizar su reclutamiento; realizar un seguimiento más cercano y frecuente del trabajo que realizan los cuidadores (limpieza, medicación, acompañamiento, etc); además de permitir a nuestros franquiciados y licenciatarios dejar de perder tiempo con tareas administrativas, y también, mejorar exponencialmente su organización.

Esto les permite conseguir más y más rápido, con menos recursos, reduciendo el estrés y ansiedad profesional.

¿Cómo ha sido la receptividad de los franquiciados hacia la adopción de estas nuevas tecnologías?

Nuestro enfoque ha sido diseñar tecnologías que aborden las necesidades y desafíos específicos del cuidado de adultos mayores basándonos en nuestras propias necesidades, ya que estamos enfocados en ofrecer a los futuros franquiciados un modelo de negocio realmente probado. La receptividad ha tenido un alto grado de satisfacción: al fin y al cabo, ponemos a su disposición procedimientos y procesos organizativos y herramientas de software que aumentan su productividad y la satisfacción de sus clientes a un nivel que incluso sobrepasa la de empresas de gran tamaño con mucho más recursos.

¿Cómo se traduce la modernización de Helpycare en beneficios concretos para los adultos mayores y sus familias?

Para los adultos mayores; atención más frecuente y más ágil y un acompañamiento más cercano. Para las familias, respuesta más rápida a sus necesidades, mayor calidad en el cuidado de sus padres y familiares ancianos, y un seguimiento e información más completo y frecuente.

¿Puede compartir algún desafío significativo al que Helpycare se haya enfrentado al introducir estas innovaciones y cómo lo superaron?

Un aspecto clave fue la cuidadosa elección y configuración de las herramientas de automatización y de inteligencia artificial adecuadas en más de 20 proveedores de todo el mundo. Se realizó una exhaustiva evaluación de software para garantizar que cumpliera con los requisitos específicos que establecimos en el plan de acción. Optamos por soluciones tecnológicas que no solo fueran avanzadas, sino también intuitivas y adaptables a las necesidades del personal y los franquiciados. Esta selección cuidadosa aseguró una integración fluida y maximizó los beneficios de la tecnología sin generar complicaciones innecesarias. A partir de esta selección, realizamos una programación y configuración adhoc para nuestras necesidades, además de un desarrollo evolutivo constante para ir mejorándolas.

Superar este desafío refuerza nuestra misión en Helpycare: proporcionar un cuidado de calidad impulsado por la innovación.

¿Cuáles son los planes futuros de Helpycare en términos de integración de tecnologías y expansión en el mercado del cuidado de adultos mayores?

En Helpycare, nuestro plan se centra en la integración continua de tecnologías de vanguardia. Buscamos fortalecer la selección de cuidadores con algoritmos avanzados y herramientas predictivas, así como orientar el uso e implantación de estas herramientas en mejorar la calidad de servicio que prestamos a nuestros clientes, así como la productividad de nuestros franquiciados y licenciatarios.

Nuestra visión a largo plazo es consolidar a Helpycare como líder en el sector del cuidado de adultos mayores en España, ofreciendo servicios de calidad respaldados por la última tecnología.

Desde su perspectiva, ¿cómo describiría Helpycare como una inversión atractiva para aquellos interesados en emprender en el sector del cuidado de adultos mayores?

En primer lugar, ofrecemos un modelo probado respaldado por una marca con una sólida presencia desde 2006. En segundo lugar, la integración de tecnologías avanzadas proporciona una ventaja competitiva, mejorando la eficiencia y calidad del servicio. Por último, nuestro compromiso con la atención personalizada y la conexión humana refleja un enfoque integral en el bienestar de los adultos mayores.

En resumen, Helpycare ofrece una combinación única de experiencia, innovación y compromiso social, convirtiéndola en una inversión rentable, atractiva y significativa.