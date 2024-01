INCIBE adjudica más de 150 millones de euros a 82 empresas en su iniciativa de Compra Pública de Innovación

En colaboración con Cooperativas Agro-alimentarias de Castilla-La Mancha, ha organizado una jornada para abordar el papel del agua como recurso vital y escaso en la producción alimentaria La campaña "Si Yo No Produzco, Tú No Comes" (SYNPTNC), en colaboración con Cooperativas Agro-alimentarias de Castilla-La Mancha, ha organizado la jornada titulada "El ingrediente secreto para producir alimentos", con el objetivo de poner en valor el papel del agua como recurso vital y escaso en la producción alimentaria.