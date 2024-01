Ebootcamp.net publica el listado de los mejores bootcamps de programación para 2024

Con la publicación de este listado, la plataforma online dedicada a brindar información y asesoramiento sobre bootcamps pretende dar un paso más para convertirse en el principal referente en el mundo hispanohablante. Es la primera vez que publican este ranking, pero tendrá una periodicidad anual a partir de este año Ebootcamp.net es una plataforma online dedicada a brindar información y asesoramiento sobre bootcamps. Fundada por Santiago Fabado, su objetivo es ayudar a elegir el programa de capacitación que mejor se adapte a las necesidades y metas profesionales de quien lo requiera y visite su página web.

Para la creación del listado de mejores bootcamps de programación se han utilizado los siguientes criterios: escuelas de las que se tienen más de 20 opiniones verificadas vía LinkedIn, con una puntuación media mayor a 4.3 sobre 5 y que tuvieran el español como idioma principal.

Estos son los bootcamps que aparecen en el ranking:

Geekshubs Academy. Nacida en 2012, forman parte de Lãberit, una software factory y empresa de servicios IT con amplia experiencia en los sectores Salud, Administración Pública e Industria.

SocraTech. Es un centro de nuevas tecnologías especializado en la formación de Full-Stack Web Developer. Ofrecen cursos para aprender las tecnologías más demandadas como React, Node o JavaScript.

Adalab. Ofrecen cursos intensivos en Programación o Análisis de Datos en una formación 100% práctica de 14 semanas orientada por un equipo docente con amplia experiencia en el sector.

4Geeks Academy. Al finalizar el programa de estudio, sus estudiantes se convierten en Desarrolladores Web Junior. Para inscribirse en sus cursos hay tres aspectos a tener en cuenta: pasión por aprender a codificar, voluntad de iniciar una nueva profesión y conciencia sobre cómo se pueden satisfacer las demandas de programación.

Upgrade Hub. Permite entrenar las competencias digitales y tecnológicas desde una perspectiva integral combinando la experiencia presencial y online. Tienen una metodología 100% práctica que incluye el trabajo en proyectos reales desde el primer día.

ID Bootcamps. Es parte de ID Digital School, escuela especializada en bootcamps, y tienen una alianza con su empresa hermana Selecta Digital.

HACK A BOSS. En 4 meses es posible convertirse en programador Fullstack y aprender diseño front-end, arquitectura back-end y desarrollo de aplicaciones móviles gracias a tecnologías como React, Node, etc.

ISDI (Instituto Superior para el Desarrollo de Internet). Creado por profesionales de la industria de Internet, es una institución internacional cuya misión es contribuir a la transformación digital.

KeepCoding. Es un centro de formación de alto rendimiento en programación y tecnología. Formato blended con clases en directo y a distancia con algunas clases presenciales.

Plataforma 5. Es el primer Coding Bootcamp de Argentina. Ofrece un curso de programación intensivo de 3 meses para aprender las últimas tecnologías de desarrollo Full-Stack.

MindHub. Ofrece bootcamps orientados a la enseñanza y empleo en tecnologías digitales, tanto para alumnos como empresas que quieran capacitar a su staff.

The Bridge. Nacida en 2019, incluye formación directa en profesiones digitales, asesoría a empresas en el desarrollo de capacidades digitales y desarrollo de proyectos de base tecnológica para terceros. Los bootcamps de esta lista enseñan a los estudiantes las habilidades necesarias para convertirse en un ingeniero de software o desarrollador web mediante la enseñanza de lenguajes de programación como JavaScript, Java, PHP o Python, entre otros.