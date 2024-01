Ciclocéano vuelven con un disco de 14 canciones 'Signos de interrogación'

“Total, no somos Coldplay” es el mantra que se han repetido los chicos de Ciclocéano durante toda la gestación de este nuevo trabajo musical que lleva por título: Signos de interrogación. Un segundo disco que consta de 14 cortes para ir degustando poco a poco, canción a canción. Disponible desde el 18 de enero en las principales plataformas digitales.

Nacho Mur (La M.O.D.A.) ha producido junto al grupo estas nuevas canciones aportando frescura, sencillez y un gusto exquisito por lo más auténtico. Suenan a rock, a pop, a funk, pero sobre todo a banda. “No queríamos grandes fuegos artificiales. Hemos buscado volver al sonido crudo de un grupo tocando en el local de ensayo.”

Como ya dejaron claro con su anterior trabajo, Líneas de meta (2018), Ciclocéano no busca disfrazarse para gustar a la mayoría. Su apuesta es sincera y comercialmente arriesgada. Para esta nueva etapa se sirve del sonido de los grupos de las décadas de los 90 y 00 de manera honesta porque ahí está su esencia y lo que les sale de dentro. Se está ante una de las bandas más prometedoras e interesantes del circuito emergente.

En la mezcla se encuentra al argentino Max Scenna, ganador de un Grammy, y que ha exprimido todo el potencial del trabajo en estudio para hacer sonar a la banda mejor que nunca. Para la masterizado han contado con Jacobo Naya y se ha grabado en Tierra Estudios e Iberian Media durante marzo y abril de 2022.

Ciclocéano son: - Antonio Curros (voz y guitarra), Xavi Igual (guitarra), Fer Vilar (bajo), Adri Espinosa (batería).

Formados en Madrid en 2017 por Antonio Curros, actor y cantante, conocido por haberle dado vida a Timón en el musical de El Rey León durante más de 5 años, o haber girado internacionalmente con espectáculos como Forever King of Pop, de Michael Jackson o The Hole escrito por Paco León, Ciclocéano suenan a rock, a pop, a funk, pero sobre todo a banda donde cada detalle está cuidado al máximo; donde las letras juegan un papel fundamental y sirven como catalizador de las emociones y vivencias de Antonio: desde los miedos más profundos a reflexiones del día a día; y donde ninguna palabra está escrita al azar.

En 2018 publican Líneas de meta (2018) producido por su viejo amigo Manuel Ángel Mart (Estirpe). La gira de presentación los lleva a tocar en ciudades como Santiago de Compostela, Córdoba o Valencia y a las salas míticas de la escena madrileña, agotando las entradas en varias de las fechas. Además de sus primeras apariciones en medios como Mondo Sonoro, Radio 3, Mtv España o Rock FM.

La empresa de promoción musical PROMOSAPIENS es la encargada de la promoción del nuevo trabajo de Ciclocéano.