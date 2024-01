Biziondo, especialistas en descompresión axial vertebral

La hernia discal es una condición que provoca un constante e intenso dolor de espalda, el cual interfiere en las actividades cotidianas de las personas, y deteriora su calidad de vida. Ante esta situación, muchos pacientes consideran la cirugía como principal solución. Sin embargo, actualmente existen opciones menos invasivas para tratar esta condición.

Una de las más eficaces es la descompresión axial vertebral, un tratamiento no quirúrgico que ofrece un significativo alivio al dolor que provoca este padecimiento. No obstante, para obtener los resultados esperados, es importante acudir a un centro médico experto en patologías de la columna, como Biziondo.

Un tratamiento eficaz y no invasivo que se adapta a las características del paciente La descompresión axial vertebral es un novedoso sistema de tratamiento no invasivo para hernias discales, tanto lumbares como cervicales, aplicable también ante problemas como la estenosis de canal, la radiculopatía ciática y el síndrome facetario. Este procedimiento utiliza una mesa de tracción computerizada, la cual consigue incrementar el espacio intervertebral de forma indolora, por medio de un proceso de distracción.

Para llevar a cabo este procedimiento, el paciente se acuesta sobre una camilla, sujetado por varios sistemas de arneses que facilitan la aplicación de una descompresión controlada. El sistema computarizado permite controlar la tensión de distracción y los periodos de pausa, a la vez que plasma el desarrollo de la sesión en una gráfica.

Cada sesión de este tratamiento dura entre 25 y 30 minutos, e inicia con una fuerza de distracción calculada según las características físicas del respectivo paciente, la cual se va incrementando conforme avanza el tratamiento. Por su parte, la duración y frecuencia de las sesiones dependerá de la condición a tratar y la respuesta del paciente, y puede abarcar desde dos o tres sesiones por semana hasta doce sesiones en cuatro semanas.

Los resultados que ofrece una descompresión axial vertebral La descompresión axial vertebral es un tratamiento altamente eficaz, descrito por muchos especialistas como un procedimiento seguro e indoloro. La aplicación de este proceso crea una presión negativa, o vacío, que permite la reabsorción de las hernias discales. De este modo, las superficies articulares impactadas se separan, se disminuye la compresión de las raíces nerviosas y se estiran los músculos que han sufrido contracturas, lo que deriva en una significativa reducción del dolor de espalda.

Sin embargo, para realizar este tratamiento y obtener sus beneficios, se debe verificar que el paciente sea apto para su aplicación. Esto requiere de un análisis previo en manos de especialistas en este campo, capaces de determinar si el paciente tiene una columna estable a nivel anatómico y estructural.

En ese sentido, una de las mejores opciones es Biziondo, una clínica con amplia trayectoria en el tratamiento de patologías de columna. Durante este periodo, han realizado más de 18.000 intervenciones exitosas en esta área, con un 94 % de pacientes aliviados mediante técnicas no quirúrgicas. Esto respalda su calidad y experiencia en la aplicación de tratamientos no invasivos, como la descompresión axial vertebral.