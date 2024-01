Theriva Biologics participará en la Conferencia Anual de Oncología de B. Riley Securities

La empresa diversificada de fase clínica que desarrolla terapias diseñadas para tratar el cáncer y enfermedades relacionadas en áreas de gran carencia, ha anunciado que la dirección de la empresa participará en una charla en la Conferencia de Oncología de B. Riley Securities Theriva Biologics, Inc. (NYSE American: TOVX), empresa diversificada de fase clínica que investiga tratamientos antineoplásicos y enfermedades relacionadas en áreas de gran carencia, ha anunciado hoy que la dirección de la empresa participará en una charla en la Conferencia de Oncología de B. Riley Securities que se celebrará virtualmente el jueves 18 de enero de 2024 a las 9:30 a.m. hora del este (ET).

Para inscribirse en este evento, es necesario ponerse en contacto con el representante de ventas de B. Riley Securities. La reproducción de la presentación estará accesible en la sección «Inversores» del sitio web de la empresa, https://www.therivabio.com, en el apartado «Eventos».

Acerca de Theriva Biologics, Inc.

Theriva™ Biologics (NYSE American: TOVX), es una empresa diversificada de fase clínica que desarrolla terapias diseñadas para tratar el cáncer y enfermedades relacionadas en áreas de gran carencia. La empresa ha estado desarrollando una nueva plataforma de adenovirus oncolíticos diseñada para la administración intravenosa, intravítrea y antitumoral con el fin de desencadenar la muerte de las células tumorales, mejorar el acceso de las terapias oncológicas coadministradas al tumor y promover una respuesta antitumoral sólida y sostenida por parte del sistema inmunitario del paciente.

Los principales candidatos de la empresa son: (1) VCN-01, un adenovirus oncolítico diseñado para replicarse de forma selectiva y agresiva dentro de las células tumorales, y para degradar la barrera del estroma tumoral que sirve de importante barrera física e inmunosupresora para el tratamiento del cáncer; (2) SYN-004 (ribaxamasa), diseñado para degradar ciertos antibióticos betalactámicos IV de uso común en el tracto gastrointestinal (GI) con el fin de evitar daños en el microbioma, limitando así el crecimiento excesivo de organismos patógenos como los ERV (enterococos resistentes a la vancomicina) y reduciendo la incidencia y gravedad de la enfermedad aguda de injerto contra huésped (aGVHD, por sus siglas en inglés) en receptores de trasplantes alogénicos de células hematopoyéticas (TACH); y (3) SYN-020, una formulación oral recombinante de la enzima fosfatasa alcalina intestinal (FAI) producida en condiciones cGMP (buenas prácticas comerciales actuales) y destinada a tratar tanto enfermedades GI locales como sistémicas.

Para obtener más información, consultar el sitio web de Theriva Biologics en www.therivabio.com.