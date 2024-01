Sigüenza comienza el año de su IX Centenario (1124-2024)

El Ayuntamiento de Sigüenza ha presentado hoy, en la sede de la Junta de Comunidades en Guadalajara, la programación de su IX Centenario, una serie de actividades que ya han comenzado, en enero, pero que se va a extender a lo largo del año 2024. La alcaldesa de Sigüenza ha relacionado la actividad cultural y turística, a partir del IX Centenario y la Candidatura de Sigüenza a Patrimonio Mundial, con el incremento de población, de un 7.5% registrado en 2023, frente a 2022 El Ayuntamiento de Sigüenza ha presentado esta mañana en la sede provincial de la Junta de comunidades, los actos conmemorativos del IX Centenario de la ciudad.

Celebrar el IX Centenario de la Reconquista de Sigüenza es recordar, de forma colectiva, uno de los acontecimientos claves de la historia de la ciudad que une a todos los seguntinos. En la mesa, la alcaldesa de Sigüenza, María Jesús Merino, ha estado acompañada por Jesús Martínez, tesorero de la Cofradía de San Vicente, además de por el presidente de la Diputación Provincial, José Luis Vega, y por el delegado de la Junta en Guadalajara, José Luis Escudero.

El hecho histórico que se conmemora ocurrió el 22 de enero de 1124, festividad de San Vicente, día en el que, según la tradición, al tercer asalto tropas castellanas al mando del obispo D. Bernardo de Agén tomaron el castillo seguntino, va a hacer, en unos días, 900 años.

Con el ejemplo del VIII Centenario, el Ayuntamiento de Sigüenza lleva cuatro años intentando superar lo que llevaron a cabo los seguntinos de hace un siglo, con todo tipo actividades: culturales, lúdicas, deportivas o festivas que se iniciaron en 2020 y que continuarán más allá del 2024". VER VIDEO ACTIVIDADES IX CENTENARIO

Así, y aunque lo más granado de la celebración va a llegar a partir de ahora, y a lo largo del año recién estrenado, la alcaldesa ha afirmado que Sigüenza ha organizado ya, en los últimos cuatro años, no menos de cincuenta actos adscritos al IX Centenario, entre los que se cuentan la iniciativa El Prado en las calles, que acercó el museo a Sigüenza, festivales musicales como el Segontia Folk o dos ediciones de Mujeres Patrimonio, un espectáculo de luz y sonido en la Plaza Mayor de Sigüenza que, con los monumentos centrales de la ciudad atrajo a propios y extraños, la inauguración de la nueva iluminación de la Plaza Mayor y de la Catedral, congresos, como el recientemente celebrado de la Asociación de Cronistas Oficiales de España o exposiciones, como Atempora, que atrajo hasta la ciudad de Sigüenza a más de 60.000 personas en los seis meses que estuvo vigente, además de rutas senderistas y un buen número de actividades educativas, dirigidas a los niños y jóvenes de Sigüenza.

Merino ha querido destacar cómo el IX Centenario, de la mano de la Candidatura de Sigüenza a Patrimonio Mundial, también son un revulsivo en la lucha contra la despoblación. Todos estos eventos y el hecho de que hayamos logrado poner a Sigüenza de moda, "están detrás del último dato estadístico del INE, en el que nuestra población ha crecido un 7.5% con respecto a 2022, y concretamente en 349 personas, hasta los 4.708 habitantes. Tenemos la ilusión de que cuando termine este año del IX Centenario, volvamos a tener más de 5.000 habitantes", añadía.

Sin embargo, y como se ha subrayado en la presentación, lo mejor está por venir. La celebración de San Vicente, en 2024, va a ser muy especial, con un prólogo, iniciado ya el pasado fin de semana, que va a tener continuidad hasta el próximo día 23 de enero. "Van a ser, están siendo, diez días intensos, que no son sino el prólogo del año más especial para Sigüenza en décadas", añadía Merino en la presentación de hoy.

Así, este sábado, Pedro Olea disertaba una brillante conferencia sobre el día de San Vicente del año 1124, mientras que ayer se inauguraba, en la Plaza de San Vicente, el monumento del IX Centenario. Obra de Michel Redrado, sintetiza, en una estructura de hierro, una de las tradiciones más queridas en la ciudad, como es la de la hoguera de San Vicente. La gastronomía y la enología tendrán también papel relevante en la celebración. Así, mañana martes, 16 de enero, se va a presentar un vino conmemorativo del IX Centenario de la Reconquista, por cortesía de Bodegas Río Negro. Además, a lo largo de todo el año, varios restaurantes de la ciudad y de sus pedanías van a mantener en carta una serie de menús con referencia a la efeméride. Asimismo, Correos va a emitir un sello conmemorativo, que tendrá una tirada inicial de 100 unidades.

A lo largo de todo este tiempo, el Consejo Asesor del IX Centenario, responsable último de todas las actividades programadas, ha acercado la celebración a los más jóvenes, como también va a suceder en 2024.

Así, los niños y jóvenes de la ciudad van a protagonizar la IV Semana Cultural Escolar Patrimonio de Sigüenza, con diferentes actividades culturales programadas para divulgar todos los aspectos de la celebración de San Vicente, y por ende del IX Centenario entre los escolares de todas las edades.

La música, principalmente de dulzaina y tamboril pero no sólo, será la protagonista de estos primeros días de celebración. A los espectáculos infantiles de música folk, se van a unir también pasacalles de los dulzaineros de Sigüenza, la celebración del festival Segontia Folk, que protagonizará el concierto de Mosquera Celtic Band, y el XXXV Certamen de Dulzaina y Tamboril, José María Canfrán, uno de los más antiguos de España, dedicado como siempre a la memoria de este gaitero eterno. En la edición de 2024, que se celebra invariablemente el día 22 de enero, participarán los Dulzaineros de la Cofradía de Cuellar Segovia, los Dulzaineros de Sigüenza y Grupo de Baile Virgen de la Mayor, los Dulzaineros Atalaya de Soria y el Grupo La Garrota de Segovia. Habrá un homenaje a Ángel Pérez Morencos, gaitero seguntino que junto a Canfrán y su redoblante, Carlos Blasco, recuperó el sonido de la dulzaina para la Sierra Norte.

Los actos tradicionales y religiosos se celebrarán, según la costumbre ancestral, los días de la víspera, el día 21 de enero, que además coincide en domingo este año, en la que es una de las jornadas más hermosas en el sentir de la ciudad. Los organizará, un año más, la Cofradía de San Vicente, fundada en el año 1756. Las dulzainas sonarán por las calles de Sigüenza. Desde la Plaza Mayor, y a partir de las cinco y media de la tarde, los cohetes anunciarán que los gaiteros suben por la calle Mayor hasta la Travesaña Alta.

Pero antes, a partir de las 13 horas y hasta las 14:30 h, tendrá lugar un concierto conmemorativo que bajo el nombre de "Toque Manual de Campanas de la Catedral" declarado Patrimonio de la Humanidad (UNESCO) organiza el Ayuntamiento de Sigüenza con la colaboración de la Asociación Campaneros de Madrid junto al campanero de Alustante.

En la Plaza de San Vicente, los hermanos cofrades habrán preparado la hoguera, que recuerda la forma en que fue martirizado el santo, a cuya onomástica se dedicó el patronazgo de la ciudad tras la reconquista, con sus naranjas, en honor a la ciudad en la que nació, Valencia, colgando de las maderas más altas. A las seis, se bendecirán rosquillas del santo y hoguera, y la Cofradía prenderá la llama.

El día de San Vicente, patrón de la ciudad de Sigüenza, tendrá lugar la Solemne Función Religiosa del IX Centenario, presidida por el nuevo Obispo de la Diócesis, Julián Ruiz Martorell. A continuación, se celebrará la procesión con la imagen del Santo acompañada de las insignias de todas las Cofradías de la Ciudad con bailes al Santo en la Plaza Mayor, calle Humilladero y Travesaña Alta, y recorrido en procesión por las calles Mayor, Plaza Mayor, Medina, San Roque, Humilladero, Valencia, Portal Mayor y Travesaña Alta; terminando con la veneración de la reliquia.

El día 23, tendrá lugar el tradicional bibitoque. con gigantes y cabezudos, disparo de juegos japoneses y caramelos y toros de fuego. Todo ello le pondrá punto y final a las celebraciones de San Vicente en 2024.

Pero, como anticipaba esta mañana la alcaldesa, el IX Centenario se extenderá en 2024 (Ver programa). Entre las actividades previstas para el resto del año, la alcaldesa ha anunciado también la llegada, en marzo, de la II Edición del Festival Nudos Cortos, la celebración de diversos congresos profesionales de apoyo a la candidatura y al IX Centenario, y la recreación virtual del proceso constructivo de la catedral de Sigüenza, ambos en abril; una carrera popular nocturna, la I Legua Seguntina, en mayo; un espectáculo de luz y sonido sobre la catedral de Sigüenza, igualmente en mayo; o el Festival de Música IX Centenario de la Reconquista de Sigüenza, ya en junio.

La alcaldesa de Sigüenza afirma que celebrar el IX Centenario de la Reconquista de Sigüenza es "continuar, con este evento singular que forma parte esencial de nuestro rico patrimonio cultural, el camino que permita a largo plazo que nuestra ciudad sea declarada Patrimonio Mundial por la Unesco, como centro de la Candidatura del "Paisaje Dulce y Salado entre Sigüenza y Atienza".

En todas las celebraciones, el Ayuntamiento tiene como referente al Consejo Asesor del IX Centenario, en el que está representada buena parte de la sociedad local, y también cuenta con la colaboración indispensable en la organización de los actos de la Fundación Impulsa de la Junta de Comunidades y de la Diputación Provincial de Guadalajara.

Apoyo de la Junta de Comunidades al IX Centenario

Por su parte, el delegado de la Junta en Guadalajara, José Luis Escudero, ha asegurado que el programa de actos de este IX Centenario "es un ejemplo de colaboración entre administraciones: Ayuntamiento de Sigüenza, Diputación Provincial, Junta de Comunidades y otras instituciones y la sociedad civil de Sigüenza y comarca, que suman esfuerzos y reman juntas".

"Jamás se había visto tanto dinamismo en el municipio de Sigüenza y en la comarca y le quiero dar las gracias a alcaldesa por su impulso, por su fuerza y por su perseverancia para poner en valor a Sigüenza y a toda la comarca"

Escudero ha recordado algunas de las actividades de los actos de este IX Centenario que ya se han venido celebrando en los meses anteriores y que han contado con el apoyo del Gobierno regional, entre los que ha destacado algunas como "la mejora de la iluminación de la catedral y el video mapping en la misma; la exposición de Atempora, con más de 60.000 visitas, o el Congreso de Cronistas Oficiales, entre muchos otros".

Escudero ha recordado que a lo largo de la pasada legislatura el Gobierno regional invirtió 14,7 millones en la ciudad de El Doncel, dinámica que, asegura, va a ser la nota predominante en el presente mandato. El delegado ha citado proyectos como la potenciación del turismo o la puesta en marcha de determinadas infraestructuras, como 700.000 euros para el Plan de Sostenibilidad Turística; casi 4 millones de inversión en una nueva depuradora; más de 3 millones para el Edificio de Servicios Múltiples; las actuaciones en el Parque Natural del Río Dulce; mejora de las telecomunicaciones para garantizar cobertura móvil y fibra óptica…

El delegado de la Junta cree que eventos como este del IX Centenario son motor de desarrollo y que las inversiones dan sus frutos junto a Ley de Medidas en la Lucha contra la Despoblación, tanto en materia de creación de empleo como en datos de población. Escudero ha subrayado que la provincia, desde la puesta en marcha de esta ley, ha ganado 2.600 habitantes y Sigüenza casi 350, con 7,5% de crecimiento en este tiempo. "Es un dato relevante que dice que a Sigüenza no sólo se va de fin de semana, sino para vivir, para hacer su proyecto vital".

"Todo eso tiene que ayudar para recorrer ese camino que ojalá logremos para que Sigüenza sea declarado Patrimonio Mundial de la Unesco".

Y de la Diputación Provincial

El presidente de la Diputación de Guadalajara, José Luis Vega, ha mostrado el apoyo de la Institución Provincial a las celebraciones programadas por el Ayuntamiento de Sigüenza, que se plasma materialmente en una partida de 50.000 € incluida en el presupuesto de 2024 para la organización de eventos enmarcados en el IX Centenario. Vega ha destacado que esta efeméride llega en "el mejor momento para Sigüenza, con una alcaldesa que le ha dado un gran impulso a la ciudad y con quien existe una gran coordinación desde otras instituciones".

La historia

Sigüenza desde época celtibérica tenía la categoría de ciudad. Una ciudad que fue episcopal cuando los visigodos se asentaron en ella. Pero en el momento de su Reconquista, y tras cuatrocientos años en manos islámicas, esa dignidad la había perdido y la antigua ciudad se había fragmentado en dos aldeas, una junto al río Henares, en torno a los restos de su primitiva catedral (hoy iglesia de Santa María de los Huertos) y otra en torno al castillo, entonces alcazaba islámica.

En 1085 Alfonso VI, reconquistó la ciudad de Toledo. Junto a su nuevo obispo, Bernardo de Sedirac, viajaron a Castilla varios de sus compañeros cluniacenses para imponer el rito romano en Castilla, sustituyendo al rito mozárabe que entonces tenían los cristianos y para colaborar en la reconquista de las antiguas sedes sufragáneas de Toledo. Una de ellas la de Segontia.

Como obispo de aquella antigua sede visigoda, fue nombrado Bernardo de Agén, quien, junto a tropas castellanas, el día 22 de enero de 1124, día de San Vicente, al tercer asalto, según la tradición, conquistó para la reina Urraca y su hijo Alfonso VII la alcazaba de Segontia, en el mismo lugar en el que se ubica hoy el Castillo. Él se instaló con sus monjes reglares en el valle, junto al río Henares, en el local de la antigua catedral visigoda (hoy iglesia de las Clarisas), en la llamada Segontia Inferior en los documentos catedralicios.

Años después, el rey le concedió la Segontia superior y su alcazaba, ordenando que ambas Segontias se unieran en una sola ciudad. Ciudad de la que el obispo y sus canónigos regulares eran señores. La Segontia inferior fue despoblándose y la superior se vio rodeada de murallas. Extramuros de este recinto será donde Bernardo iniciará la construcción de una nueva catedral, fundamentada sobre las reliquias de Santa Librada que trajo de Sainte-Livrade-sur Lot. Una catedral cuyas obras recibieron un gran impulso en época de D. Pedro de Leucata, segundo obispo de Sigüenza y sobrino de D. Bernardo. gracias a las rentas de las salinas de Imón.