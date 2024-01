INDIBA lanza un sofisticado programa de apoyo al bienestar emocional y personal de sus empleados

Reafirma el compromiso de INDIBA con el bienestar de los trabajadores, abordando el desafío del estrés laboral y fomentando un ambiente de trabajo saludable y productivo INDIBA ha puesto en marcha un Programa para Fomentar el Bienestar Emocional, Psicológico y Personal de su Plantilla. El programa, diseñado por la consultora BH Bienestar, reafirma el serio compromiso de INDIBA con el bienestar de los trabajadores, abordando el desafío del estrés laboral y fomentando un ambiente de trabajo saludable y productivo.

El programa destaca por su enfoque integral, su adaptabilidad a diferentes entornos culturales y lingüísticos, así como su compromiso con el bienestar y la satisfacción de los empleados, alineándose con los valores y objetivos de INDIBA en el sector de la salud.

La iniciativa, que da servicio a todos los empleados de INDIBA, independientemente de dónde realicen su actividad, contempla a cada empleado como un TODO. Un enfoque completo y 360, para el cuidado y bienestar integral de las personas y da respuesta a la visión de INDIBA de acompañar a su plantilla tanto en el ámbito laboral como en el personal.

Dos ámbitos de actividad principales

El Programa contempla dos ámbitos de actividad principales. El primero tiene que ver con el Cuidado del Bienestar Emocional, e incluye asistencia psicológica gratuita y confidencial, sesiones de coaching en habilidades, programas individuales, webinars educativos, un portal de bienestar y una aplicación móvil.

El segundo aborda el Cuidado del Bienestar Personal y contempla servicios como asistencia personal y asesoría legal y financiera, proporcionando recursos y soluciones a problemas cotidianos que afectan el bienestar de los empleados.

Además, se han implementado seis Programas de Bienestar Específicos, para tratar cuestiones específicas, accesibles para todo el personal.

"Queremos no solo ser una empresa para nuestros empleados, sino uno más de ellos- señala Nieves Arias, Directora de RRHH de INDIBA- por ello hemos creado y fomentamos intensamente este proyecto muy innovador donde nos ponemos al lado de cada uno de nuestros compañeros. Ayudándolos en todo momento tanto ante problemas físicos, emocionales o familiares. Ya trabajamos con algunos de nuestros empleados ante problemas de estrés, gestiones administrativas, nacimientos, herencias, etc. y la verdad es que está siendo un éxito. De todos los proyectos que he realizado en mi vida laboral, el apoyo al bienestar emocional y personal de los que formamos la gran familia de Indiba es el que más me satisface. Es especialmente gratificante cuando una compañera te para por el pasillo para explicarte su experiencia y te da las gracias porque INDIBA haya implementado BH Bienestar".

Desarrollo

En la sede principal en España, INDIBA ofrece a sus empleados sesiones ilimitadas de psicología y coaching, así como el apoyo de asesores personales, legales y financieros. En las filiales de fuera de España, se ofrecen servicios similares en varios idiomas, incluyendo el español, el portugués y el inglés. Los empleados pueden acceder a estos servicios a través de una aplicación móvil, un portal web o una línea telefónica de atención al cliente.

El programa garantiza la confidencialidad total, con un enfoque centrado en el bienestar y el crecimiento personal de los empleados. Además, ofrece orientación a la dirección de Recursos Humanos para la gestión de situaciones específicas.

"Los primeros resultados confirman una respuesta positiva y gratificante por parte de los empleados, reflejada en un alto nivel de compromiso en las encuestas de la empresa, con un 92.21% de compromiso alto o muy alto. La iniciativa no solo beneficia a los empleados a nivel individual, sino que también contribuye positivamente a la cultura y el rendimiento general de INDIBA" indica Nieves Arias.

Según la Red Europea de Promoción de la Salud en el Trabajo (ENWHP), cada euro invertido en programas de asistencia al empleado puede ahorrar entre 2,5 y 4,8 euros en costes de absentismo. Además, los empleados felices y satisfechos son más leales, productivos y creativos.