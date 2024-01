Yazmin Freire Martínez se dirige a todas las personas que sufran depresión y ansiedad en 'Un demonio llamado ansiedad'

CÍRCULO ROJO.- Como bien dice, Yazmin Freire Martínez, “la ansiedad y la depresión tienen cura”. Por eso, a través de su libro, Un demonio llamado ansiedad que dedica a su hermana y a su padre, muestra cómo enfrentarse a esta enfermedad y superarla. “Después de la pandemia del covid-19, han aumentado los casos de ansiedad y depresión en el mundo y por ende los casos de suicidio, porque se ha desatado un espíritu perverso con hambre de destrucción disfrazado con el nombre de ansiedad, pero que la ansiedad tiene salida por muy difícil que parezca y hablo con autoridad de ello porque lo viví y salí de ello, y mi objetivo ahora con este libro es ayudar a miles y miles de personas que están pasando por esto a encontrar una salida”, añade ella misma.

Publicada en Círculo Rojo, Grupo Editorial, el lector va a encontrar, según las palabras de la autora, “una esperanza para salir de ese hueco profundo donde se encuentra, de ese infierno, porque así se siente, si está viviendo con ansiedad y depresión y también se encontrará con consejos reales para superar ese estado de ánimo que pensaba que no tenía solución”.

Sinopsis "Este libro es un reflejo de mis emociones y de muchas personas que se sienten identificadas conmigo hoy en día. De vivencias y sentimientos que actualmente se consideran muy normales, como si fuesen una enfermedad, siendo todo lo contrario; la ansiedad y la depresión por sobre todas las cosas tienen cura y no la va a conseguir ninguna medicina que te recete el médico, va mucho más allá, pero a la vez la cura es simple y real. Además, este libro recoge testimonios reales de personas que han pasado por las mismas circunstancias adversas, es un libro de autoayuda que te da las pautas y respuestas que necesitas para salir de este estado de ánimo, el cual pensabas que no tenía solución. Es la respuesta a todas tus preguntas para las que nadie tenía contestación.", indica la autora.