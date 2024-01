La cultura empresarial, la clave para atraer y fidelizar talento en 2024

En el dinámico mundo empresarial, los líderes se encuentran ante desafíos sin precedentes que demandan una adaptabilidad sin igual. La cultura empresarial, un componente esencial, se erige como la fuerza motriz que puede marcar la diferencia entre el éxito y el estancamiento. Y uno de los grandes retos a los que se enfrentan es la atracción y fidelización del talento. Las personas han cambiado sus valores y prioridades y la parte económica ha dejado de ser el principal aspecto para decidir dónde trabajar. El salario emocional, en buen entorno laboral y la relación con el jefe y compañeros toman cada vez más peso.

En este artículo, se explorará a fondo la importancia de la cultura organizacional con una inmersión en la innovadora herramienta La diana de los valores, creada por la experta en coaching y consultora de empresas, Aurora García Alcalde.

Este juego innovador no solo aborda la crisis de compromiso en el entorno laboral, sino que revoluciona la construcción de culturas empresariales sólidas. A través de dinámicas interactivas y la promoción de valores fundamentales, se posiciona como un medio crucial para inspirar, comprometer y fidelizar el talento en las organizaciones.

En el actual panorama empresarial, conseguir talento se ha convertido en una prioridad absoluta. Las organizaciones que comprendan la importancia de cultivar culturas que enamoren serán las que atraigan y fidelicen el talento necesario para prosperar en un entorno altamente competitivo.

Llevar a cabo un proceso de transformación cultural tiene su complejidad, y normalmente se encontrarán diferentes problemas que se deben saber gestionar y abordar.

Problemas habituales en el proceso de transformación cultural Resistencia al cambio. Las personas a menudo se resisten el cambio, especialmente cuando no se comprenden claramente los beneficios y objetivos del proceso de transformación.

Comunicación ineficaz. La falta de una comunicación clara y efectiva puede generar confusión y desconfianza entre los colaboradores, socavando el proceso de transformación.

Cambio superficial. En muchos casos, las empresas implementan cambios superficiales sin abordar la cultura subyacente, lo que limita la efectividad a largo plazo.

Falta de liderazgo comprometido. La falta de liderazgo comprometido y proactivo puede obstaculizar la implementación exitosa de la transformación cultural.

No saber tangibilizar los valores en comportamientos concretos. Identificar y definir los valores de la cultura que se desea no sirve de nada si no se tiene capacidad para diseñar un plan de acción traducido en comportamientos a impulsar y a frenar.

Ausencia de una hoja de ruta que marque los pasos concretos. Cuando no se tiene una guía clara, las personas pueden perderse en el camino.

Con el fin de solventar estos problemas, Aurora ha encontrado la manera de facilitar el proceso de cambio de cultura a través del Método VITAL, que muestra una guía con 6 fases muy concretas por las que transitar, que junto con La diana de los valores como herramienta de juego hace que la transformación cultural se convierta en una experiencia de compromiso colectivo muy motivadora.

El juego como herramienta de aprendizaje La diana de los valores es un innovador juego de cartas diseñado por Aurora García Alcalde, coach-consultora de empresas, que tiene el objetivo de abordar un proceso de cambio con éxito. No es un simple juego, sino una poderosa herramienta para generar conversaciones de valor que permitan conectar a las personas y construir juntas un propósito común.

Este juego ofrece una solución fresca y práctica para construir culturas organizacionales sólidas que atraigan y fidelicen a los profesionales más destacados, utilizando la gamificación para impulsar la confianza y empatía de las personas.

La diana de los valores está conformada por 52 cartas ilustradas, incluyendo 25 cartas de valores, 24 de comportamientos y 3 comodines. Con estos recursos, el juego se centra en generar dinámicas interactivas a través de una experiencia lúdica con los colaboradores. De esta manera, se desarrolla un entorno horizontal y participativo donde el equipo de trabajo indaga en la situación de la empresa a través de conversaciones más relajadas, a la vez que puede identificar valores y hábitos a mejorar o modificar, impulsando un cambio cultural positivo que beneficie a todos. Esta herramienta de gamificación de Aurora García Alcalde busca generar entornos laborales colaborativos y motivadores, necesarios para inspirar y fidelizar talento y, también, para cultivar en los trabajadores un compromiso más estrecho con la empresa.

Por una cultura empresarial enfocada en las personas La transformación cultural es un viaje desafiante pero esencial para las empresas que buscan un futuro sostenible. La diana de los valores y el Método VITAL de Aurora García Alcalde emergen como faros que guían a las organizaciones a través de este proceso, superando obstáculos comunes y creando una cultura empresarial resistente, vibrante y adaptativa. En este momento crítico, Aurora invita a abrazar esta transformación con determinación y visión, allanando el camino hacia un futuro empresarial próspero y sostenible.

Aurora es licenciada en Ciencias Empresariales y ex-directiva con 20 años de experiencia; además, es la mente visionaria detrás de La diana de los valores. Su propia transformación personal la llevó a trabajar bajo el nombre comercial de AGA evolution, como formadora, coach y consultora organizacional, y a fundar Huella Humana, una comunidad de personas comprometidas con el cambio cultural en las organizaciones.

La inspiración de cada uno de sus proyectos radica en la necesidad de priorizar el factor humano en el entorno empresarial. Al dejar atrás los números, esta experta identificó la necesidad de fomentar el desarrollo de personas, equipos y organizaciones mediante la comunicación, empatía y un liderazgo más humano. Su propuesta va más allá de estrategias convencionales, ofreciendo un juego de cartas como vehículo para transformar culturas empresariales, lo cual concede la importancia que corresponde a los espacios de diálogo, reconocimiento y valores compartidos en la construcción de entornos laborales que atraigan y fidelicen el talento.

Mediante un taller exclusivo, Aurora García Alcalde enseña a los líderes empresariales herramientas y conocimientos para liderar cambios culturales de manera eficiente, promoviendo una cultura laboral que inspire y comprometa a los equipos.