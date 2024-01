'El Velo del Miedo' de la joven autora Abril Nieto se convierte estas Navidades en #1 de ventas

Dos relatos ganadores en concursos locales catapultan al libro de Abril Nieto al número 1 en ventas en Amazon, mientras su primera entrevista en Radio Redondela revela su fascinante proceso creativo. La autora, natural de Madrid y residente en Redondela desde hace tres años, muestra una adaptación ejemplar al cambio del entorno y la lengua gallega En un logro extraordinario, la joven escritora novel Abril, con tan solo 14 años, ha sorprendido al mundo literario con el lanzamiento de su primer libro, El Velo del Miedo. Se trata de un intrigante compendio de 10 relatos de misterio. Dos de estos relatos no solo le valieron reconocimiento local al ganar concursos en institutos de Redondela, Pontevedra, sino que también contribuyeron a posicionar su obra en el codiciado puesto número 1 en ventas en Amazon, la principal librería virtual a nivel mundial.

Además, la destacada autora, natural de Madrid y residente en Redondela desde hace tres años, ha dado un paso más allá al ser entrevistada en Radio Redondela, donde compartió detalles fascinantes sobre su proceso creativo y la inspiración detrás de El Velo del Miedo. La entrevista, un hito significativo en la carrera de Abril, ofrece a los oyentes una visión única de la mente brillante que está detrás de la obra literaria.

La trama cautivadora de El Velo del Miedo ha resonado de manera excepcional entre los lectores, consolidando a Abril como una fuerza literaria en ascenso. Este logro asombroso subraya la habilidad de Abril para no solo conquistar el corazón de su comunidad local, sino también para destacar a nivel global. En sus líneas, la autora habla sin temor ni filtros de la muerte, la tristeza, el desamor, la frustración, la guerra, la emigración, la depresión, entre otros temas. Una obra que promete ser un testimonio duradero de la creatividad y la destreza de una autora prodigio que, a una edad temprana, ya está dejando una marca indeleble en la literatura contemporánea.

La revelación del título El Velo del Miedo ha despertado aún más la curiosidad de la audiencia literaria, y la entrevista en Radio Redondela ofrece a los seguidores la oportunidad de sumergirse en el mundo creativo de Abril.

*Escuchar la entrevista de Abril en Radio Redondela aquí