Simon Cervantes, CEO del Instituto en Tricología Avanzada revoluciona la formación capilar en México proyectando a Europa su innovadora formación

El Instituto de Tricología Avanzada de México, liderado por el Lic. Simón Cervantes se enorgullece de anunciar su compromiso continuo con la excelencia en la formación médica especializada en trastornos capilares. Este instituto, pionero en su género, ha obtenido la certificación oficial de la Secretaría de Educación Pública (S.E.P.), consolidándose como el primer centro en su categoría con tan destacado reconocimiento Con una visión centrada en capacitar a especialistas en la evaluación precisa, diagnóstico y diseño de planes de tratamiento personalizados, el Instituto de Tricología Avanzada nace como un referente en la formación médica especializada en tricología. Enfrentando el desafío clínico significativo que representan los trastornos capilares, el instituto se erige como líder, proporcionando a los médicos las herramientas y conocimientos necesarios para abordarlos con eficacia.

En el núcleo de la misión del instituto se encuentra el compromiso con la superación constante. Los médicos que eligen formarse en el ITA no solo adquieren conocimientos avanzados en tricología, sino que también se sumergen en un ambiente que fomenta la investigación y el desarrollo continuo.

El Lic. Simón Cervantes, visionario en la tricología, junto con el consejo del instituto, ha diseñado programas académicos que permiten a los médicos graduados o especialistas adquirir conocimientos y habilidades avanzadas en tricología e injerto capilar. Este Máster está específicamente diseñado para aquellos profesionales que buscan una preparación integral en el área para mejorar su práctica profesional.

El Instituto de Tricología Avanzada se destaca por su enfoque en la evaluación y diagnóstico precisos. Los médicos participantes aprenden a realizar evaluaciones detalladas y diagnósticos acertados de las necesidades individuales de cada paciente. Este énfasis en la precisión se traduce en planes de tratamiento más eficaces y con resultados perdurables.

También es importante resaltar que los médicos graduados en el Instituto de Tricología Avanzada están altamente equipados para diseñar planes de tratamiento que aborden las necesidades específicas de cada caso, porque se parte de la idea de que cada paciente es único y que todo abordaje de un trastorno capilar debe adaptarse a las características individuales de cada paciente.

El Máster en Tricología e Injerto Capilar será la joya académica del instituto. Dirigido a médicos graduados o especialistas, este programa ofrece una preparación exhaustiva que va más allá de la teoría y se enfoca en la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos. Los participantes no solo se convierten en expertos en tricología, sino que también desarrollan habilidades avanzadas en injerto capilar.

Según subraya el Lic. Simón Cervantes, debe enfocarse de forma integral: "Nuestro objetivo es dotar a los profesionales médicos con las habilidades necesarias para no solo diagnosticar y tratar trastornos capilares, sino también para personalizar los enfoques de tratamiento, garantizando resultados efectivos y duraderos".

El Máster en Tricología e Injerto Capilar del Instituto de Tricología Avanzada de México generará una oportunidad única para aquellos que buscan destacarse en el campo de la salud capilar y marcar la diferencia en la vida de sus pacientes.