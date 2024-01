El Clúster de la Bioenergia de Catalunya presenta la guía BIOGAS IMPULSA'T

El próximo martes 23 de enero, a las 10h, se presentará la guía BIOGAS IMPULSA'T, una guía divulgativa para dar a conocer el biogás. La presentación será en el Consoci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental, en Granollers El Clúster de la Bioenergía de Catalunya, junto con Envolta Energia y el Centro Tecnológico Beta (UCC-UVic) han editado la GUÍA BIOGÀS IMPULSA'T. Se trata de una guía divulgativa sobre el sector del biogás y biometano en Cataluña y la situación europea.



En medio de la conciencia global creciente sobre la necesidad de una energía más limpia y sostenible, Cataluña se ha convertido en un referente en España en la adopción de una solución que no solo genera energía, sino que también beneficia a su economía, comunidades y entorno natural. Es el biogás, un recurso que lleva a Cataluña a la vanguardia de la transición energética territorial.



El biogás en Cataluña

Cataluña, al igual que buena parte del territorio europeo, está viviendo un escenario muy favorable para potenciar las energías renovables y de proximidad. Actualmente, en Cataluña ya existen 68 plantas de biogás, de las cuales 5 ya están inyectando en la red de gas.



El biogás es una de las principales alternativas que, además de contribuir a la reducción de emisiones, fomenta la economía circular, convirtiendo los residuos en energía.



Benchmarking europeo y casos de éxito catalanes

La GUÍA BIOGÀS IMPULSA'T también incluye un estudio de benchmarking europeo de los modelos energéticos con biogás y biometano referentes en otros países de Europa. Destacan Alemania, Dinamarca, Francia e Italia. Alemania, líder en biogás, sirve de ejemplo con plantas que vienen funcionando desde hace más de 15 años. Dinamarca promueve el biometano para uso en el transporte; Francia impulsa el biometano de origen ganadero. E Italia destinará una fuerte partida presupuestaria al impulso del biogás y el biometano.



Además, la guía presenta cuatro casos de éxito de plantas de biogás en Cataluña, casos que se explicarán el próximo martes 23 de enero, a las 10h, en el Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès, en Granollers.