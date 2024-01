'Empresas Inevitablemente Humanas' de Lola Pérez Arocha, exitoso #1 de ventas en Amazon

La destacada autora Lola Pérez Arocha ha logrado un impresionante éxito con su libro 'Empresas Inevitablemente Humanas'. Esta obra innovadora se convirtió en un Best Seller en Amazon la semana pasada, capturando la atención de empresarios, emprendedores y líderes de todo el mundo. En ella se redefine el liderazgo empresarial y transforma la visión de las empresas Empresas Inevitablemente Humanas es una lectura obligada para aquellos que buscan liderar empresas y equipos con cerebro, corazón y coraje. Este libro muestra cómo el éxito empresarial se logra a través de la capacidad y humanidad de sus líderes, ofreciendo información práctica sobre cómo maximizar el potencial humano de las empresas sin perder de vista la esencia del liderazgo.

La autora, Lola Pérez Arocha, es una profesional del Coaching Personal, Ejecutivo y Sistémico, además de ser una experta en Inteligencia Emocional y mindfulness. Su experiencia se enfoca intensamente en el coaching de líderes empresariales y equipos de trabajo con el objetivo de transformar la visión convencional del mundo empresarial.

Cada vez se tiene más claro que hay nuevos valores a tener en cuenta en el mundo laboral, y no solo en cuanto a la organización interna de las empresas, sino en todos sus ámbitos. Y aquí el liderazgo toma una especial relevancia para situarse como promotor de las nuevas tendencias sociales.

Según Lola Pérez Arocha, cualquier emprendedor, empresario o líder que hoy en día aspire a conseguir unos determinados objetivos y a cohesionar un equipo que reme en su misma dirección, necesita conocer y ser consciente de ciertas pautas que van más allá del balance de cuentas. Y, por supuesto, desarrollarlas, potenciarlas, estudiarlas y entrenarlas.

Así, el líder de cualquier organización tiene un papel más que relevante en la sociedad actual porque la empresa debe ser un vehículo de transmisión de valores, de aportación a la sociedad, de libertad. En definitiva, de humanidad. Y para lograrlo, es vital el autoconocimiento de las propias emociones, de las fortalezas y debilidades, no solo para su gestión y mejora, sino también para comprender las de los demás. Y actuar desde el respeto, la comprensión, la solidaridad, la contribución, la conciencia, los valores, la ética y el espíritu de colaboración, marca la diferencia entre un simple jefecillo y un líder natural.

Este Best Seller no solo es un libro teórico, sino una guía práctica que desafía las convenciones y redefine el liderazgo empresarial. Con un enfoque provocador y transformador, Lola Pérez Arocha está cambiando la forma de ver las empresas y el liderazgo en el mundo actual.

