Carrero y ETA

La narrativa del atentado contra Carrero Blanco, presidente del Gobierno con Franco, que atribuye a ETA el golpe que acabó con el franquismo no coincide con la realidad. El franquismo ya se encontraba profundamente debilitado. El atentado no cambió el devenir del régimen.

Carrero no hubiera podido dar continuidad a la dictadura, era un hombre mayor decepcionado con la política, y es difícil pensar que hubiera presentado batalla para continuar con el sistema franquista.

Ya entonces, la actitud internacional contra el régimen pesaba mucho y no iba a permitir su continuidad.

El atentado que asesinó a Carrero no acabó con la dictadura, pero sí le dio alas a una banda terrorista que nos haría sufrir mucho durante años.