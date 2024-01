Evocación de Benedicto XVI a un año de su muerte

Como a una pluma blanca de no sé qué ave. De no sé qué pecho. De no sé qué ala. Que el viento mece no sé por dónde. Que representa que tiene prisa y no sé sabe de qué. Que en ocasiones figura que no va a ninguna parte en concreto. Que parece que cae, pero que resulta que no. Que no se sabe de dónde viene ni a dónde va.