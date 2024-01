Como una pluma al viento

Como a una pluma blanca de no sé qué ave. De no sé qué pecho. De no sé qué ala. Que el viento mece no sé por dónde. Que representa que tiene prisa y no sé sabe de qué. Que en ocasiones figura que no va a ninguna parte en concreto. Que parece que cae, pero que resulta que no. Que no se sabe de dónde viene ni a dónde va. Que en ocasiones simboliza que descansa sobre algo que no se saben muy bien qué es. Que hace como si lo agitara `para tirarlo al suelo. Que simula que lo deja caer. Que finge que no tuviera voluntad propia, pero que luego aparenta tomar decisiones.

Así llega la mañana a Panticosa. Y así como el viento balancea a esa pluma, así nos impulsa el devenir hacia el valle de la Ripera. Sin un aparente sentido, subimos arrullados por el viento: sin prisas pero sin pausas. por sus pistas. Y en algunos momentos, figura que no vamos a ninguna parte y en otras sí. Y representa que caemos y nos mueve. Y en ocasiones no sabemos de dónde nos viene el aire ni hacia dónde nos impele. E interpretamos que nos posamos en la punta de un arbusto. Y hace como si nos agitara. Y manifesta que nos quisiera tumbar, pero que más tarde nos iza. Y simula que era sin motivo alguno. Y finge como si tuviera algún propósito. Y así fue como, supuestamente, llegamos a la Ripera este fin de semana, un maravilloso lugar situado en el valle de Tena.