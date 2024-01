Las cosas de comer

Llevamos desde el arranque de la nueva legislatura pendientes a todas horas de los famosos pactos entre el PSOE y los partidos secesionistas que lo apoyan, particularmente Junts per Catalunya, que parece ser el más correoso, el más exigente. A la amnistía, a la fórmula para un referéndum de autodeterminación en ciernes, a los parabienes del Letrado Mayor del Congreso, a la proclividad gubernamental de la fiscalía (abrazos incluidos), a la actitud comprensiva y complaciente que se le supone al actual Tribunal Constitucional con la cambiante política de la coalición progresista —ya, por otra parte, naturalizados—, se han unido en estos últimos días las exigencias de Junts para su no obstaculización de la aprobación de los primeros Decretos Ley presentados por el Gobierno —esos paquetitos sorpresa, en los que, a veces, se encuentra algo bueno y un montón de morralla; pero que, si no los compras, te quedas con la duda de si habría algo que te gusta—.

Me estoy refiriendo, como habrán supuesto, a la transferencia/delegación (lo mismo da: si se trata de lo primero, te autodeterminas para ser xenófobo progresista; si lo segundo, igual, con el requisito de que el Gobierno de España mire desde la izquierda para otro lado) de las competencias íntegras en materia de inmigración, a la intervención estatalista en las empresas que en su día se fueron de Cataluña con el fin de que vuelvan por las buenas o por las malas y a la publicación de las famosas balanzas fiscales, esas que consagran la idea de que no somos los ciudadanos los que pagamos impuestos, sino el terruño en el que vivimos y que no contemplan ni el endeudamiento ni el rigor con que se han gastado los dineros los gobernantes autonómicos: un proceso de fabricación de pruebas ad hoc para que el Gobierno demuestre que “¡si ja ho dieu vosaltres: Espanya us roba, tu! Desde buena parte de la prensa se ha insistido en que esto es una humillación al Estado, en la medida en que se hace lo propio con el Gobierno. En mi opinión, Junts no atina, si es que afrentar es su objetivo, por varios motivos.

El primero es que el Gobierno no necesita ayuda, ni estímulos ni incentivos para humillarse, eso lo hace diariamente con sus improvisaciones, mentiras, ineficacias y desatinos cotidianos; el segundo es que el Estado español es una nación histórica y cultural, y hay que operarse mucho para perder todo atributo español; el tercero, que, si de verdad se quieren alcanzar propósitos importantes, no habrá que perseguir causas políticas, sino las culturales nobles y enjundiosas con entusiasmo, habilidad y visión de futuro.

En este sentido, me permito una serie de sugerencias. Yo creo que resultaría más efectivo para la confirmación de la nación catalana, por ejemplo, prohibir la tortilla española, porque es ofensiva en sí misma; de forma tal que, a partir de ese momento, cualquier guiso que se hiciese con patata y huevo fuera objeto de inspecciones en bares, restaurantes, comedores escolares, centros de mayores y, si fuera necesario, en domicilios particulares (con las consiguientes sanciones e incluso cierres o expropiaciones, en caso de reincidencia), hasta que se realizase una consulta popular para determinar cómo se puede nacionalizar, previa información científica fidedigna, claro está.

En este caso concreto, propongo, una vez demostrado hace tiempo, como es sabido, que Santa Teresa de Jesús era catalana, si se pudiera probar (que seguro que sí) que las carmelitas descalzas inventaron el plato, cuyo perfeccionamiento se hizo en las cocinas benedictinas de Monserrat, este pasaría a ser catalán por antonomasia: “truita de patates patriòtiques de Prades”. Por otro lado, ¿no creen que el catalán ya sería lengua oficial europea si el señor Puigdemont, de acuerdo con el Gobierno, hubiese presentado tal aprobación vinculada a la celebración de una calçotada en el Parlamento Europeo? En la misma línea, creo que lograría una gran y justa repercusión reclamar ante los tribunales la paella como plato nacional catalán. Las pruebas están ahí y son más que evidentes: si la lengua de los països catalans es el catalán y lo que hoy conocemos por Comunidad Valenciana forma parte de ellos, está más que justificado que pase a reconocerse que, en realidad, se trata de la paella catalana, de gran arraigo, eso sí, en las comarcas del sur de Catalunya.



Un proceder similar habría de seguirse con el deporte. Para empezar, sería lícitamente exigible por parte de Junts que, en la amnistía, se incluyese al Barça, a todas sus directivas y a todos sus asesores arbitrales. Además, se debería instar una ley de memoria futbolística que revisase los evidentes atropellos que ha padecido el equipo a lo largo de toda su historia en la liga española y que derogase (para esto bastaría una disposición transitoria) los triunfos del Real Madrid ante el Barça por ser contrarios a la convivencia. Asimismo, debería declararse al Espanyol de Barcelona equipo extranjero asilado en Cataluña, con la posibilidad de que, en caso de la comisión del delito de ganar al Barça en cualquier competición, incluidas las amistosas, pudiera ser expulsado a España.

Habría otras muchas otras iniciativas de hondo calado para liberarse definitivamente del oprobio de ser español; pero no cabe extenderme más, terminaré con una, también del ámbito deportivo: señor Puigdemont, ¿a qué espera para exigir del Gobierno español que su cuerpo diplomático presione para que els castellets sea declarado deporte olímpico? Per amor de déu, no nos podemos perder en cosas abstractas, teóricas y vagas: lo que importa, lo que hace nación son las cosas de comer.