Dice Aristóteles que “la autoridad, por naturaleza, tiende a hacer el bien a quienes le están sometidos. Pero si la autoridad se corrompe, perderá de vista el bien común, perderá su naturaleza y perderá su propia razón de ser y ya nadie le estará sometido”.



No se trata de la vergüenza política que Sánchez perdió hace mucho tiempo. Es esa vergüenza de los niños cuando les mandan hacer algo en público: recitar una poesía, cantar una canción en la fiesta del colegio, o besar a una amiga de la mamá que se encuentran en la calle. Es cuando el niño dice aquello de “me da vergüenza”. Con el tiempo el niño va perdiendo esa vergüenza y se atreve con todo y no da importancia a nada.

Sánchez perdió la vergüenza política -si es que alguna vez la tuvo- en el mismo instante en el que apareció en política; pero la otra vergüenza, esa del “me da vergüenza”, la ha ido perdiendo a trozos y ya nada le da vergüenza.

Así, y fuera de la actuación más o menos política y en el mismo paquete, no le da vergüenza subvencionar a su hermano, colocar a los amiguetes, plagiar a diestro y siniestro y presentar libros que todo el mundo dice que no ha escrito.

Son algunos ejemplos, pero no demasiados, porque a Sánchez tampoco le da vergüenza vivir del cuento y de los cuentos, enchufar a su mujer en la Complutense, no asistir a una sesión parlamentaria en la que se va a hablar de la amnistía o tener de “pasapalabras” a personajes tan edificantes y dialogantes como Puente o López (pero Pedro ¿tú sabes lo que es una nación?).