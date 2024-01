¿Deficiencias periodísticas?

Sobre la Iglesia, sobre los sacerdotes y religiosos en particular – ya no entro en otra gran cuestión, y es que la Iglesia no es solamente sus ministros, sino también y mayoritariamente los laicos-, en ciertos medios periodísticos parece interesar casi únicamente lo morboso, lo negativo, lo escandaloso. Y no es solamente por aquello de que “noticia es que un hombre muerda a un perro, no un perro a un hombre”, sino que hay algo más, mucho más.



El informe del Defensor del Pueblo, presentado a finales del pasado año, ocupó los primeros espacios informativos. Ciertamente, los abusos sexuales son una lacra que hay que atajar, por la vía civil y no solamente canónica. Sin embargo, el cardenal Juan José Omella, presidente de la Conferencia Episcopal, afirmó – y ha vuelto a afirmar – que los obispos españoles sienten dolor y malestar por la “difamación pública causada por una intencionada y errónea extrapolación, realizada por algunos medios de comunicación” a partir de un dato de la encuesta de GAD3.

Hablaba también de la “exorbitante afirmación de que en España hay casi medio millón de abusados por ministros ordenados y consagrados de la Iglesia” cuando el informe del Defensor del Pueblo recoge 373 testimonios que se refieren a 487 víctimas. Estas declaraciones de Omella ya no tuvieron tanta difusión, ni hace unas semanas ni en los últimos días.