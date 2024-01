RenuevaPC, garantía de calidad en venta de equipos informáticos de segunda mano

Adquirir equipos tecnológicos de segunda mano puede ser una excelente opción para aquellos particulares o empresas que necesitan contar con tecnología de vanguardia sin gastar mucho dinero. Alcanzar este propósito depende del hecho de contar con un proveedor seguro y confiable de equipos informáticos como RenuevaPC, que atiende desde Sabadell (Barcelona) a todo el mercado español.

Portátiles, ordenadores de escritorio, monitores, impresoras y servidores se encuentran a la venta en la página web de esta compañía, cuyo enfoque es aportar soluciones tecnológicas a precios asequibles, sin sacrificar la calidad, con productos en perfecto estado y con garantía de un año.

Asesores expertos La firma destaca con un grupo de técnicos profesionales que se encarga de ofrecer los aparatos que sus clientes necesiten, de acuerdo con su ámbito de acción y sus objetivos de productividad y rentabilidad. Su historia se remonta al año 1996, con una pequeña empresa que reparaba equipos y ofrecía formación en esta área hasta llegar a lo que hoy en día es RenuevaPC: un aval de responsabilidad y experiencia al servicio del cliente. Esta compañía actualmente resalta por el empeño de sus líderes, quienes buscan ofrecer un trato amable y empático con cada caso.

Además de ofrecer la garantía de un año (extensible durante un año más) en la venta de equipos informáticos de segunda mano, RenuevaPC aspira a que el comprador se lleve a su casa o a la oficina aquello que realmente necesita y en óptimo estado, sin engaños ni sorpresas.

Otro servicio que ejecuta la compañía es el de taller propio para arreglar fallas en los ordenadores, dotar de más memoria RAM, cambiar pantallas rotas y resolver cualquier percance de los equipos informáticos de diversas marcas. Durante el tiempo que dura la reparación, los clientes pueden hacer seguimiento de su proceso mediante contacto por WhatsApp.

Oferta variada Al acceder a la tienda online, los usuarios podrán elegir entre productos Apple y de otras marcas como Hp, Dell, Sony, Acer, Toshiba, Lenovo, MSI o Asus, no solo en ordenadores o portátiles, sino también en tablets, monitores, servidores, impresoras, baterías, equipos de audio y vídeo, y mucho más.

El e-commerce cuenta con una sección de chollos donde se encuentran a disposición algunos productos descatalogados, piezas sueltas para portátiles, equipos en liquidación, u ordenadores y portátiles con algunos detalles, entre los que comúnmente destacan la carcasa arañada o rota, batería fuera de funcionamiento, bisagras flojas, cierre roto, manchas en pantalla, entre otras imperfecciones que no afectan en nada la operatividad de los aparatos.

Una de las claves del éxito de RenuevaPC en la venta de equipos informáticos de segunda mano es que todo su stock proviene de empresas exclusivas de renting y no de particulares, lo que agrega un plus de confiabilidad. Mediante un sistema de envíos que busca hacer llegar los productos a toda España en menos de 24 horas, la empresa demuestra su preocupación por atender al cliente de manera muy especial a través de calidad y precios inmejorables.