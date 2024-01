Seguridad avanzada para una empresa con FortiSASE y SEMIC

En la actualidad, muchas empresas requieren acceso continuo e inmediato a los diferentes recursos en su nube de red, independientemente de dónde se encuentren sus usuarios. Sin embargo, proporcionar esta accesibilidad puede implicar varias vulnerabilidades, que requieren de estrategias innovadoras en ciberseguridad para contrarrestarlas.

Ante este contexto, uno de los mecanismos más avanzados en seguridad es el sistema FortiSASE del desarrollador Fortinet, un producto que destaca por su solidez en seguridad y, a la vez, su óptima experiencia para el usuario. En este sentido, FortiSASE ofrece una solución para proporcionar a las empresas acceso seguro a internet, acceso privado seguro y acceso seguro para aplicaciones SaaS. Para implementar esta solución, no obstante, es importante acudir con proveedores tecnológicos especializados, como SEMIC.

Una herramienta integral y eficaz para la seguridad del acceso a redes El término SASE corresponde a las siglas en inglés de Borde de Servicio de Acceso Seguro, una estrategia de ciberseguridad para empresas que combina funciones de red y seguridad con capacidades WAN. Estas características permiten implementar mecanismos avanzados de seguridad, como el firewall de próxima generación, la puerta segura de enlace web, el acceso a la red de confianza cero y los agentes de seguridad de acceso a la nube. Estas herramientas convergen en un solo modelo de servicio, capaz de abastecer las necesidades de las compañías en cuanto al acceso seguro y dinámico a las herramientas de su nube de red.

FortiSASE de Fortinet ofrece una solución SASE completa, que integra la conectividad SD-WAN mediante la nube con un Security Service Edge (SSE) en la misma nube, para incrementar la convergencia y seguridad de las redes, desde sus bordes hasta los usuarios que trabajan en ella desde cualquier lugar. También incluye varias innovaciones impulsadas por inteligencia artificial, así como una interfaz intuitiva y fácil de manejar, la cual ofrece un control y visualización unificada de las redes y su estado de seguridad. Todo esto le permite desplegar un funcionamiento óptimo y consistente tanto en la seguridad como en la experiencia del usuario.

Implementar las soluciones de FortiSASE Para implementar este sistema de seguridad en la red, muchas empresas necesitan apoyo especializado en el ámbito tecnológico. En ese sentido, una de las mejores alternativas son los servicios de SEMIC, un proveedor global de soluciones IT con más de 40 años de experiencia en el mercado español y que cuenta con la certificación Engage Advanced Partner / Integrator MSSP de Fortinet. Una calificación que les avala como partner IT de referencia en la implantación de los productos, y que junto a las especializaciones SD-WAN y Cloud Security, de las que dispone SEMIC, le garantizan como un partner ideal para liderar el proyecto SASE en una organización.