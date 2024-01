Hacer una nueva web con el Kit Digital y las soluciones de A2Colores

En vista de que los plazos del programa Kit Digital se han ampliado en 2024, las empresas todavía tienen la posibilidad de acceder a un máximo de 2.000 € y utilizarlos para llevar a cabo la creación de su página web.

Uno de los agentes digitalizadores acreditados para llevar a cabo este proceso es A2Colores, un estudio de diseño gráfico y diseño web que trabaja todo lo relacionado con la imagen y la comunicación.

Al ser un nexo de comunicación con los clientes, la página web debe marcar la diferencia, por lo que es clave garantizar una experiencia satisfactoria a los usuarios.

A2Colores es uno de los agentes digitalizadores que aplica las ayudas del programa Kit Digital Hoy en día, si un negocio o empresa no dispone de una página web funcional simplemente no puede competir en el mercado, por lo que es fundamental como punto de partida para la digitalización de cualquier empresa. A2Colores, agentes digitalizadores especialistas en diseño web, ofrece diferentes soluciones de digitalización, con base en las necesidades y objetivos que mantiene cada empresa.

Los clientes del estudio pueden emplear su kit digital para crear una web corporativa profesional con WordPress y SEO básico o una tienda online profesional con WooCommerce o PrestaShop y SEO básico, así como para el Posicionamiento avanzado de sus webs y tiendas online enfocado en aumentar el alcance a potenciales clientes e incrementar el tráfico de visitas en la plataforma.

De esa manera, las pymes, microempresas y autónomos pueden aprovechar los beneficios del Kit Digital y asegurar su éxito en el mundo digital, logrando una mayor rentabilidad para su negocio.

¿Cuáles son los requisitos para acceder al Kit Digital? Además de ser una pequeña empresa, microempresa o autónomo, los aspirantes al programa Kit Digital deben cumplir los límites financieros y efectivos que definen las categorías de empresas. Asimismo, las empresas que solicitan las ayudas deben estar en situación de alta y registrar la antigüedad mínima establecida en la convocatoria.

Otro de los requisitos es mantenerse al día de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social, no tener consideración de empresa en crisis y no estar sujeta a una orden de recuperación pendiente de la Comisión Europea. Asimismo, los negocios que tienen en mente solicitar el bono digital deben asegurarse de no incurrir en ninguna de las prohibiciones previstas en la Ley General de Subvenciones.

Una página web funcional representa una ventaja en relación con la competencia, motivo por el que los profesionales de A2Colores ofrecen diferentes soluciones de digitalización adaptables a cualquier proyecto.

En caso de cumplir con las condiciones que establece la convocatoria y encontrarse a la espera del bono digital, las empresas pueden comunicarse con el estudio de diseño web para acceder a sus servicios.