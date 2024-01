Lolitas&L consolida su presencia en el sector el año que cumple 30 años en el mercado

Lolitas&L cumple 30 años en el mercado, fortaleciendo el concepto clásico de la moda en el país. Con la llegada del 2024, la marca le da la bienvenida a sus 3 décadas de gestión, ofreciendo creaciones únicas en la moda española.

Fundada en 1995, esta es una empresa textil familiar que ha evolucionado constantemente para adaptarse a los gustos de las nuevas generaciones y, así, convertirse en una referencia en todo el país.

Lolitas&L y sus 30 años presente en la moda española Desde su llegada al mercado, Lolitas&L ha creado un enfoque interactivo en el que todas las mujeres pueden encontrar piezas de ropa que se adapten a su estilo. Teniendo en cuenta la diversidad de la mujer actual, esta marca lanza nuevas colecciones cada temporada, con la idea de presentar una opción glamurosa y creativa que representa el ADN de la marca, la cual es la combinación equilibrada entre el legado, progreso, calidad e identidad.

Para llegar hasta este punto, esta empresa familiar tuvo que realizar diversos cambios que le permitieron adaptarse a los gustos de la moda española.

Lolitas&L fue fundada en 1995 en Madrid, pero no fue hasta el año 2012 que se consolidó en el mercado como referencia en estilo y moda versátil. Los hermanos Ignacio y Raquel Higueras son los herederos e impulsores de este negocio familiar. Un dato interesante es que los predecesores y fundadores de Lolitas&L comenzaron diseñando ropa para otras marcas, hasta que adquirieron la suficiente experiencia para crear una identidad única en sus propias colecciones.

Con su propia historia, la marca no solo propone ropa clásica por temporadas, sino que su concepto invita a la mujer moderna a explorar diversas texturas, formas y colores para potenciar su expresión personal en la moda. A su vez, generan un concepto de interacción entre el día y la noche, donde sus prendas se mezclan con detalles personalizados que permiten crear looks completamente únicos.

¿Qué podrán encontrar las clientas de Lolitas&L este 2024? Estos 30 años han llevado a Lolitas&L a crear nuevas y mejores opciones de prendas para mujer. Un ejemplo de ello son sus últimas colecciones, que incluyen vestidos cortos para fiestas, pantalones estampados, vestidos de punto, así como chaquetas de diversos colores y tamaños para estar a la moda y combinadas durante la temporada de frío.

Teniendo en cuenta que la ropa representa una parte importante de la personalidad de una persona, el concepto de Lolitas&L se centra en una mujer femenina, fuerte y libre que prefiere los detalles exclusivos, sin renunciar a su comodidad. Esto quiere decir que, además de ser ropa elegante y de calidad, las prendas de la marca también son cómodas, con la idea de disminuir las limitaciones que suele tener la mujer para vestir.

Otra limitación que tienen las mujeres al vestir es la edad, ya que las tiendas suelen vender prendas que se centran en un público más joven. Es por ello que el propósito de Lolitas&L es proporcionar prendas para diferentes estilos y edades dentro de una misma colección.

Actualmente, esta firma tiene presencia en toda España, Europa y realiza envíos a nivel mundial, de manera que todas las personas interesadas en adquirir prendas de sus diferentes colecciones disponibles, tienen la posibilidad de recibirlas en cualquier país del mundo.

Es así como después de 30 años, Lolitas&L sigue marcando tendencia presentando a la mujer como protagonista de su propia historia, la cual puede usar la ropa que la haga sentir más cómoda.