¿Cuáles son las tres claves para lograr el éxito en las recomendaciones dermo y no fallar?

¿Inseguridad al hacer una recomendación dermocosmética, temiendo no cumplir las expectativas del cliente? Este temor es común, pero en este artículo se presentan las tres claves para superarlo y asegurar el éxito en cada recomendación de cuidado de la piel.

Comprender verdaderamente las necesidades del cliente El primer paso fundamental es comprender a fondo lo que el cliente busca. A menudo, los clientes no expresan con claridad sus necesidades, y, ansiosos por brindar soluciones, los profesionales corren el riesgo de no satisfacer sus expectativas. La clave está en desarrollar la habilidad de extraer información real de sus palabras. Escuchar atentamente, hacer preguntas adicionales si es necesario y asegurarse de tener una comprensión completa de sus necesidades y preocupaciones antes de hacer cualquier recomendación.

Diagnóstico preciso: más allá de la superficie de la piel El segundo paso crucial es realizar un diagnóstico preciso. La piel es un órgano complejo, y los problemas cosméticos no se pueden reducir a una simple categorización de "más o menos". Se necesita precisión en la observación de cada signo de la piel y en la interpretación de los datos proporcionados por el cliente. Este enfoque minucioso garantizará que las recomendaciones de los profesionales sean específicas y efectivas, abordando las necesidades reales de la piel de cada individuo.

Conocer profundamente el producto El tercer elemento esencial es conocer a fondo el producto que se está recomendando. No se trata solo de conocer sus características, sino de comprender cómo se comporta en la piel y qué sensaciones experimentará el cliente. Este conocimiento profundo permitirá explicar con confianza los beneficios del producto y anticipar cualquier pregunta que pueda surgir. La confianza en el conocimiento del producto se reflejará en las recomendaciones, aumentando la credibilidad ante los clientes.

Resultados y casos de éxito del método de Dermo360º En concreto, el Método PAL creado por Dermo360º, consta de 5 pasos guiados que permiten que una farmacia duplique su facturación en productos DERMO en 45 días.

Este sistema ha sido aplicado en aproximadamente 500 farmacias y ha sido elaborado por un equipo de expertos con 20 años de experiencia en el sector retail. En síntesis, esta propuesta consiste en que las farmacias o parafarmacias puedan acercar a sus clientes una oferta a la medida de sus necesidades.

Para saber más sobre este sistema de ventas es posible agendar una primera sesión gratuita con el equipo de Dermo360º a través de la plataforma web de esta empresa.

Con el apoyo de los profesionales de Dermo360º, una farmacia o parafarmacia puede dar un impulso a la venta de productos DERMO y aprovechar las oportunidades de crecimiento que ofrecen este tipo de artículos.